90 χρόνια Monopoly - Το παιχνίδι που έκανε τον καπιταλισμό… διασκέδαση

Σαν Σήμερα , το 1935, οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφορούν ένα επιτραπέζιο που έμελλε να μπει σε κάθε σπίτι του πλανήτη. Η Monopoly δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι με ζάρια και χαρτονόμισμα· ήταν μια μικρή ζωή πάνω σ’ ένα ταμπλό, με ρίσκο, επιτυχίες, ήττες και την αέναη επιθυμία να «αγοράσουμε τη Μεγάλη Οδό». Κάθε παρτίδα ήταν μια πρόβα για τον κόσμο εκεί έξω: τον κόσμο του ανταγωνισμού, των επενδύσεων, της τύχης και της στρατηγικής.

Από την ιδέα των αδελφών Πάρκερ στο απόλυτο σύμβολο του σύγχρονου καπιταλισμού

Το 1935, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης, οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφορούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έμελλε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο «παίζουμε» με το χρήμα. Η Monopoly, που τότε βγήκε στην αγορά από την εταιρεία Parker Brothers, δεν ήταν απλώς ένα μέσο διασκέδασης. Ήταν – και παραμένει – μια ζωντανή αντανάκλαση της οικονομικής νοοτροπίας του 20ού αιώνα.

Η αρχική της ιδέα ανήκει στην Elizabeth Magie, η οποία στις αρχές του 20ού αιώνα δημιούργησε το «The Landlord’s Game», θέλοντας να αναδείξει την κοινωνική αδικία και τις συνέπειες των μονοπωλίων. Όταν όμως οι αδελφοί Πάρκερ αντιλήφθηκαν τη δυναμική του παιχνιδιού, το μετέτρεψαν σε μια πιο «φιλική» και εμπορική εκδοχή, βασισμένη στη στρατηγική, την τύχη και το ρίσκο. Έτσι γεννήθηκε η Monopoly, ένα παιχνίδι που αντικατοπτρίζει με χιούμορ αλλά και ρεαλισμό την αέναη μάχη για οικονομική κυριαρχία.

Παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο

Από τότε, η Monopoly έγινε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Κυκλοφορεί σε πάνω από 100 χώρες, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ενώ οι παραλλαγές της ξεπερνούν τις 300 εκδόσεις – από θεματικές εκδοχές με ήρωες του κινηματογράφου και πόλεις, μέχρι συλλεκτικές ψηφιακές εκδόσεις.



Σήμερα, το εμπορικό δικαίωμα ανήκει στην Hasbro, η οποία εξακολουθεί να επενδύει στη διαχρονική αξία του brand. Με ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 275 εκατομμύρια κουτιά παγκοσμίως, εφαρμογές για κινητά και ηλεκτρονικές εκδοχές, η Monopoly παραμένει πιο «ζωντανή» από ποτέ. Μάλιστα, η Hasbro σχεδιάζει νέες εκδόσεις με τεχνητή νοημοσύνη, που θα προσαρμόζουν τη στρατηγική του παιχνιδιού ανάλογα με τον παίκτη.

Κι αν κάποτε η Monopoly ήταν ένα επιτραπέζιο για να περάσει η ώρα, σήμερα λειτουργεί σχεδόν ως καθρέφτης της σύγχρονης οικονομίας. Σε έναν κόσμο που μετρά επιτυχία σε αριθμούς, επενδύσεις και αποκτήματα, το παιχνίδι των Πάρκερ μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.



Γιατί, κάπου ανάμεσα σε ένα ζάρι και μια αγορά, σε ένα ενοίκιο που πληρώσαμε ή μια περιουσία που χτίσαμε στο χαρτόνι, μάθαμε όλοι πώς είναι να κερδίζεις και να χάνεις, μέσα σε ένα παιχνίδι που μιμείται τη ζωή.