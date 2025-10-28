Πώς το Άγαλμα της Ελευθερίας έγινε σύμβολο ελπίδας και δημοκρατίας

Σαν Σήμερα 28 Οκτωβρίου 1886, η Νέα Υόρκη ζούσε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ιστορίας της. Το Άγαλμα της Ελευθερίας, το εμβληματικό δώρο της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαινιάστηκε επίσημα στο μικρό νησί Liberty Island, στον κόλπο του Μανχάταν.



Ήταν η εποχή που η Αμερική γινόταν σύμβολο ελπίδας και νέας ζωής για εκατομμύρια μετανάστες. Κι εκεί, στο λιμάνι, μια γιγάντια γυναίκα από χαλκό κρατούσε ένα αναμμένο δαυλό, καλωσορίζοντας όσους έφταναν με ένα μήνυμα που δεν χρειαζόταν μετάφραση: Ελευθερία.

Ένα δώρο φιλίας και κοινών αξιών

Το άγαλμα ήταν δώρο της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ένδειξη φιλίας και κοινών δημοκρατικών ιδανικών μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο. Δημιουργός του, ο Γάλλος γλύπτης Φρεντερίκ Ογκίστ Μπαρτολντί, εμπνεύστηκε τη μορφή της από τη ρωμαϊκή θεά Libertas, ενώ την εσωτερική μεταλλική δομή σχεδίασε ο Γκυστάβ Άιφελ, λίγο πριν χτίσει τον Πύργο του Άιφελ.



Με ύψος 93 μέτρων και βάρος περίπου 225 τόνων, το Άγαλμα της Ελευθερίας παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του πλανήτη.

Η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ

Στις 28 Οκτωβρίου 1886, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Γκρόβερ Κλίβελαντ αποκάλυψε το μνημείο, δηλώνοντας πως «η Ελευθερία έχει βρει το σπίτι της». Από τότε, η φλόγα που κρατά η μορφή του αγάλματος παραμένει σύμβολο ελπίδας, αντοχής και δημοκρατίας, σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Aπό τότε έως σήμερα

Περισσότερα από 140 χρόνια μετά, το Άγαλμα της Ελευθερίας δεν είναι απλώς ένα τουριστικό αξιοθέατο, είναι παγκόσμιο σύμβολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας και υποδοχής του διαφορετικού.

Εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να το αντικρίζουν κάθε χρόνο, όπως οι μετανάστες του 20ού αιώνα που, περνώντας από το Έλις Άιλαντ, ένιωθαν ότι αφήνουν πίσω τους την παλιά ζωή και ξεκινούν μια καινούρια.



Σαν σήμερα, η χάλκινη θεά συνεχίζει να κοιτάζει προς τον Ατλαντικό, θυμίζοντας πως η ελευθερία δεν είναι δεδομένη — είναι ένα φως που πρέπει να κρατάμε ζωντανό.