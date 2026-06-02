Η Οικονομάκου στο Μιλάνο με τα παιδιά της και τον Τσερέλα - Ο Μιχόπουλος στη Μαγιόρκα με την Ευρυπίδου

Στο Μιλάνο ταξίδεψε η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον γιο της Μάξιμο και την κόρη της Σιέννα προκειμένου να συναντήσουν τον αγαπημένο της - σύζυγο πλέον - Μπρούνο Τσερέλα και να περάσουν μαζί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ατέλειωτες βόλτες, βουτιές και παιχνίδια στην πισίνα του σπιτιού του μπασκετμπολίστα, ζεστές οικογενειακές στιγμές παρακολουθώντας τηλεόραση και πολλές άλλες δραστηριότητες είχε το τριήμερο αυτό που έμεινε αξέχαστο και στους τέσσερις αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους ακολούθους στα social media. Πανευτυχής η Αθηνά, αφού είχε μαζί της αυτό το τριήμερο τα παιδιά της αλλά και τον σύντροφό της, που έχει καταφέρει να αναπτύξει μαζί τους μια πολύ τρυφερή σχέση.

Και μπορεί η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα να επέλεξαν την πόλη της Τοσκάνης για ανέμελες διακοπές, ο πρώην σύζυγός της όμως Φίλιππος Μιχόπουλος και η αγαπημένη του Κωνσταντίνα Ευρυπίδου ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Με σύμμαχό τους τον ηλιόλουστο καιρό, έκαναν βόλτες στα γραφικά σοκάκια, κολύμπησαν, δοκίμασαν τις τοπικές λιχουδιές και απαθανάτισαν τις στιγμές, δίνοντάς μας - μέσα από τα social media - μια γεύση του πώς πέρασαν.