Η ώρα και το κανάλι για Γερμανία και Ολλανδία και η υπόλοιπη δράση στα προκριματικά Μουντιάλ

Η τελευταία αγωνιστική στα προκριματικά του Μουντιάλ για τη ζώνη της Ευρώπης συνεχίζεται το βράδυ της Δευτέρας με έξι αναμετρήσεις.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σλοβακία, η οποία θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports 1HD.

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Λιθουανία, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports 2HD. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βαλκανικό ντέρμπι του Μαυροβουνίου με την Κροατία, το οποίο έχει σέντρα στις 21:45 και μεταδίδεται από το Novasports 3HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.