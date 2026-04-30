Η ώρα και το κανάλι για το Ολυμπιακός - Μονακό, Βαλένθια - Παναθηναϊκός στην EuroLeague
Τα Playoffs της EuroLeague συνεχίζονται και οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μονακό για τα playoffs της Euroleague, έχοντας σαν στόχο να κάνει το δεύτερο βήμα για πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.
Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.
Λίγο αργότερα (21:45) ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο break, αντιμετωπίζει και πάλι την Βαλένθια, στη Roig Arena και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις, NovaSports 5
