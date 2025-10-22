Η ώρα και το κανάλι του Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές «μάχες»

Με εννέα αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (22/10) η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Άρσεναλ, την αναμέτρηση ανάμεσα σε Άιντραχτ και Λίβερπουλ, το Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ και το Μπάγερν Μονάχου - Μπριζ.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των υπόλοιπων αναμετρήσεων:

Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ: 19:45 , Cosmote Sport 3 HD

, Μπιλμπάο - Καραμπάγκ: 19:45 , Cosmote Sport 2 HD

, Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ: 22:00, Cosmote Sport 5 HD

Τσέλσι - Άγιαξ: 22:00, Cosmote Sport 4 HD

Αταλάντα - Σπάρτα Πράγας: 22:00, Cosmote Sport 6 HD

Άιντραχτ - Λίβερπουλ: 22:00, Cosmote Sport 3 HD

Μονακό - Τότεναμ: 22:00, Cosmote Sport 8 HD

Μπάγερν - Μπριζ: 22:00, Cosmote Sport 7 HD

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους: 22:00, Cosmote Sport 2 HD, Mega TV

Ευρωπαϊκή δράση και στο μπάσκετ

Ο Προμηθέας φιλοξενείται στο Βίλνιους από τη Ρίτας, για την τρίτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 19:30 και έχει απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Cosmote Sport 4.



Την ίδια ώρα, στα Δυτικά προάστια της Αθήνας, το Περιστέρι φιλοξενεί την Κιουτάισι, για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup, έχοντας απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ2!



Ο Πανιώνιος, φιλοξενείται στο Μαυροβούνιο από την Μπούντουσνοστ, για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup. Στόχος η επιστροφή στις νίκες έπειτα από σερί αρνητικών αποτελεσμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τζάμπολ στις 20:00 και μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας



Ρίτας Βίλνιους - Προμηθέας Πάτρας, 19:30 Cosmote Sport 4

Περιστέρι - Κιουτάισι, 19:30, ΕΡΤ2

Μπουντουτσνοστ - Πανιώνιος Novasports Prime