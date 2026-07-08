Γνώμες Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης Θεσσαλονίκη Τρομοκρατική Ενέργεια

Η παρουσία και το μήνυμα

Φωτ. Αρχείου Intime
Φωτ. Αρχείου Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στην κηδεία της δολοφονηθείσας Βάγιας Νέστορα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κοζάνη θα παραστεί αύριο Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στη Δυτική Μακεδονία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, σε μια κίνηση που θέλει να στείλει ένα καθαρό και χωρίς αστερίσκους μήνυμα: Η βία και οι εγκληματικές ενέργειες είναι μη ανεκτές στις δημοκρατικές και ευνομούμενες κοινωνίες και μπροστά σε τέτοια αποτρόπαια γεγονότα, το πολιτικό σύστημα οφείλει να ενώνεται και να υψώνει δημοκρατικό τείχος.

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως λένε ότι η ΝΔ έπραξε ακριβώς τα αντίθετα και όπως υποστηρίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη,  επιχείρησε να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία, χρησιμοποιώντας διχαστικό λόγο και κατασκευάζοντας τεχνητά δίπολα. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης Θεσσαλονίκη Τρομοκρατική Ενέργεια

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader