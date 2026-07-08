Η παρουσία και το μήνυμα

Στην κηδεία της δολοφονηθείσας Βάγιας Νέστορα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κοζάνη θα παραστεί αύριο Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στη Δυτική Μακεδονία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, σε μια κίνηση που θέλει να στείλει ένα καθαρό και χωρίς αστερίσκους μήνυμα: Η βία και οι εγκληματικές ενέργειες είναι μη ανεκτές στις δημοκρατικές και ευνομούμενες κοινωνίες και μπροστά σε τέτοια αποτρόπαια γεγονότα, το πολιτικό σύστημα οφείλει να ενώνεται και να υψώνει δημοκρατικό τείχος.

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως λένε ότι η ΝΔ έπραξε ακριβώς τα αντίθετα και όπως υποστηρίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη, επιχείρησε να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία, χρησιμοποιώντας διχαστικό λόγο και κατασκευάζοντας τεχνητά δίπολα.