Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο του διεθνούς τουρισμού περιπέτειας
Σημαντικές B2B συναντήσεις με κορυφαίους αγοραστές και δημοσιογράφους του εξωτερικού για την ανάδειξη του βιώσιμου τουρισμού εμπειρίας.
Με στρατηγικό στόχο το άνοιγμα σε νέες, δυναμικές αγορές και την εξωστρέφεια του τουριστικού της προϊόντος, η Πελοπόννησος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το AdventureWEEK Peloponnese Marketplace 2026. Η κορυφαία αυτή B2B (Business-to-Business) διοργάνωση θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, στο Kyniska Palace στον ιστορικό Μυστρά, αποτελώντας τον πυρήνα της ευρύτερης διεθνούς δράσης AdventureWEEK.
Η πρωτοβουλία συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Adventure Travel Trade Association (ATTA) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Βασική επιδίωξη είναι η τοποθέτηση της περιοχής στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού εμπειρίας και περιπέτειας, αναδεικνύοντας τις αυθεντικές και βιώσιμες επιλογές που προσφέρει ο προορισμός.
18 σημαντικοί διεθνείς αγοραστές (buyers) από αγορές-στόχους όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.