Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο του διεθνούς τουρισμού περιπέτειας

Με στρατηγικό στόχο το άνοιγμα σε νέες, δυναμικές αγορές και την εξωστρέφεια του τουριστικού της προϊόντος, η Πελοπόννησος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το AdventureWEEK Peloponnese Marketplace 2026. Η κορυφαία αυτή B2B (Business-to-Business) διοργάνωση θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, στο Kyniska Palace στον ιστορικό Μυστρά, αποτελώντας τον πυρήνα της ευρύτερης διεθνούς δράσης AdventureWEEK.

Η πρωτοβουλία συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Adventure Travel Trade Association (ATTA) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Βασική επιδίωξη είναι η τοποθέτηση της περιοχής στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού εμπειρίας και περιπέτειας, αναδεικνύοντας τις αυθεντικές και βιώσιμες επιλογές που προσφέρει ο προορισμός.

Διαβάστε περισσότερα για το Marketplace, στο οποίο θα δώσουν το «παρών» 18 σημαντικοί διεθνείς αγοραστές (buyers) από αγορές-στόχους όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.