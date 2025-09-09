Η Pirelli κερδίζει το διεθνές βραβείο «Compasso d’Oro»

Η Pirelli τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Compasso d’Oro της ADI, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, που θεσπίστηκε το 1954. Χάρη στα καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του, το Pirelli P Zero E είναι το πρώτο ελαστικό που λαμβάνει αυτό το βραβείο, συγκεκριμένα στην κατηγορία «Σχεδιασμός για την Κινητικότητα». Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ειδικής διεθνούς έκδοσης των βραβείων Compasso d’Oro, που φέτος γιορτάζουν την 70ή τους επέτειο στην Expo 2025 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Το φετινό βραβείο εμπνεύστηκε από το θέμα της Expo – «Σχεδιάζοντας την Κοινωνία του Μέλλοντος για τη Ζωή μας» – με την Pirelli να βραβεύεται σε έναν από τους βασικούς τομείς: «Συνδέοντας Ζωές». Πρόκειται για τη σύνδεση ανθρώπων μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το P Zero E: το πρώτο ελαστικό παγκοσμίως που σχεδιάστηκε με πρωτοφανές ποσοστό φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών, ειδικά στον τομέα των υψηλών επιδόσεων για τον οποίο προορίζεται. Ως τέλεια σύνθεση βιομηχανικού σχεδιασμού, βιώσιμης καινοτομίας και τεχνολογίας, αυτό το ελαστικό αποτελεί επαναστατική καμπή για τον κλάδο.

Το Pirelli P Zero E παρουσιάστηκε το 2023 ως το πρώτο ελαστικό Ultra High Performance στον κόσμο με πάνω από 55% βιολογικά και ανακυκλωμένα υλικά, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις και ασφάλεια ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, όπως ο βρεγμένος δρόμος.

Οι επιδόσεις, η αποδοτικότητα και η άνεση επιβεβαιώνονται από την τριπλή βαθμολογία «Κατηγορίας Α» για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, αντίσταση κύλισης και θόρυβο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών. Το ελαστικό έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων (με δυνατότητα αύξησης της αυτονομίας έως και 10% χάρη στην τεχνολογία Elect1) και είναι εξοπλισμένο με τις πιο προηγμένες ιδιόκτητες τεχνολογίες της Pirelli, όπως το RunForward, που επιτρέπει τη συνέχιση της οδήγησης ακόμη και μετά από ένα σκίσιμο. Πρόκειται για μια αόρατη επανάσταση που θέτει νέα πρότυπα για την εξέλιξη των μελλοντικών ελαστικών, έχοντας ήδη αποσπάσει το βραβείο «Ελαστικό της Χρονιάς» στα Automobile Club de France Awards του 2023.

Ως αποτέλεσμα, το P Zero E βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών καινοτομιών της Pirelli, μαζί με το Cyber Tyre: το πρώτο σύστημα υλικού/λογισμικού στον κόσμο που συλλέγει πληροφορίες από ενσωματωμένους αισθητήρες στα ελαστικά και επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω ιδιόκτητου λογισμικού και αλγορίθμων. Αυτό επιτρέπει νέες λειτουργίες στο όχημα, καθώς και ενσωμάτωση με άλλα ψηφιακά περιβάλλοντα όπως οι έξυπνοι δρόμοι και οι έξυπνες πόλεις.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Piero Misani, Executive Vice President and Chief Technical Officer, δήλωσε: «Αυτή η σημαντική διάκριση τιμά την αριστεία στον σχεδιασμό της Pirelli και την καινοτόμο προσέγγιση προϊόντων όπως το P Zero E, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης ως κινητήρια δύναμη προόδου και βιωσιμότητας. Η συνεχής μας δέσμευση στον τομέα R&D έχει καταστήσει την Pirelli σημείο αναφοράς στη διεθνή βιομηχανία για την τεχνολογική καινοτομία και τις πρωτοποριακές λύσεις για την εξέλιξη των ελαστικών του μέλλοντος, χάρη στη χρήση νέων υλικών με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε φάση.»