Διάκριση για την Pirelli στη Γερμανία

Χάρη στην ασφάλεια και την άνεση που προσφέρει σε διαφορετικές συνθήκες, η Pirelli κατακτά για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στις συγκριτικές δοκιμές των δύο έγκριτων γερμανικών θεσμών για τα προϊόντα All Season.

Η Pirelli κατακτά τον τίτλο του «Καλύτερου Κατασκευαστή Ελαστικών All Season της Χρονιάς» τόσο από τη γερμανική λέσχη αυτοκινήτου Automobilclub von Deutschland (AvD) όσο και από το έγκριτο γερμανικό περιοδικό Auto Bild.

Το Cinturato All Season SF3

Συγκεκριμένα, στις συγκριτικές δοκιμές του 2025 που διεξήγαγε η AvD, τα δύο κορυφαία προϊόντα της σειράς All Season SF3 της Pirelli —το Cinturato All Season SF3 και το Scorpion All Season SF3— έλαβαν την υψηλότερη αναγνώριση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, ξεχωρίζοντας για την ισορροπημένη απόδοση, την ασφάλεια σε όλες τις εξεταζόμενες συνθήκες και την άνεση. Ειδικότερα, το Cinturato All Season SF3 διακρίθηκε στις δοκιμές φρεναρίσματος σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, στην οδική συμπεριφορά και στην αντοχή στην υδρολίσθηση. Το Scorpion All Season SF3 αναδείχθηκε σημείο αναφοράς για τα SUV, υπερέχοντας σε πρόσφυση και ασφάλεια σε όλες τις επιφάνειες. Οι συγκριτικές δοκιμές έδειξαν ότι τα ελαστικά All Season της Pirelli δεν κάνουν συμβιβασμούς μεταξύ των διαφορετικών επιδόσεων, αλλά παρέχουν ασφάλεια όλο τον χρόνο σε διάφορες οδικές επιφάνειες.

Το Scorpion All Season SF3

Κατά την αξιολόγηση των καλύτερων ελαστικών all season, το περιοδικό AutoBild χαρακτήρισε το Cinturato All Season SF3 ως «πολύπλευρο και αξιόπιστο». Το ίδιο περιοδικό είχε πρόσφατα απονείμει σε αυτό το προϊόν της Pirelli την πρώτη θέση στη μεγάλη συγκριτική δοκιμή του 2025, ανάμεσα σε 30 ελαστικά all seaon που αγοράστηκαν από την αγορά, με συνολική αξιολόγηση «Υποδειγματικό», χάρη στις ισορροπημένες επιδόσεις του σε όλες τις συνθήκες δοκιμής: εξαιρετική ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα, μεγάλη αντοχή στην υδρολίσθηση, εξαιρετική απόδοση σε στεγνό οδόστρωμα, και καλά αποτελέσματα στο χιόνι και στην ανθεκτικότητα.

Οι δοκιμές του Auto Bild έδειξαν ότι το Pirelli Cinturato All Season SF3 δεν παρουσίασε κανένα αδύναμο σημείο στις διαφορετικές συνθήκες δοκιμών, προσφέροντας πάντα μεγάλη ασφάλεια και κερδίζοντας εύκολα τον τίτλο του καλύτερου κατασκευαστή all-season της χρονιάς. Στις ειδικές δοκιμές για SUV, το Scorpion All Season SF3 —το οποίο μοιράζεται την πλατφόρμα εξέλιξής του με το Cinturato— απέσπασε τις υψηλότερες βαθμολογίες για φρενάρισμα σε στεγνό και βρεγμένο, οδική συμπεριφορά και αθόρυβη κύλιση.

Το πέλμα από το Pirelli Cinturato All Season SF3

Αυτές οι διακρίσεις προστίθενται στις επιτυχίες των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνοντας την τεχνική υπεροχή των σειρών Pirelli Cinturato και Scorpion All Season SF3. Η ανάπτυξη των ελαστικών βασίζεται στις πιο προηγμένες τεχνικές εικονικής μοντελοποίησης του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Pirelli, με μίγματα νέας γενιάς και προσαρμοζόμενα σχέδια πέλματος με 3D εγκοπές που εγγυώνται πρόσφυση και ασφάλεια ακόμη και όταν το ελαστικό έχει φθαρεί.

Αυτές οι καινοτομίες επέτρεψαν την ταυτόχρονη ενίσχυση των διαφορετικών επιδόσεων που απαιτούνται από ένα ελαστικό all season: το Cinturato All Season SF3 έχει κατακτήσει επίδοση A στην ευρωπαϊκή ετικέτα για φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα και την πιστοποίηση ποιότητας TÜV SÜD Performance Mark, ενώ έχει βραβευτεί από την Dekra για τη συνολική απόδοση στο φρενάρισμα (άθροισμα επιδόσεων σε στεγνό, βρεγμένο και χιόνι). Η σειρά είναι διαθέσιμη σε διαστάσεις από 15 έως 20 ίντσες.

Το Pirelli Scorpion All Season SF3

Αναπτυγμένο ως εξέλιξη του Cinturato για SUV, το Scorpion All Season SF3 διαθέτει επίσης κλάση A στην ευρωπαϊκή ετικέτα για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, παρουσιάζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στη συνολική απόδοση φρεναρίσματος στις δοκιμές της Dekra. Η σειρά προσφέρεται σε διαστάσεις από 17 έως 21 ίντσες.

Τόσο το Cinturato όσο και το Scorpion All Season SF3 προσφέρουν ειδικές εκδόσεις για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, εξοπλισμένες με τεχνολογίες όπως Elect και το Pirelli Noise Cancelling System για ακουστική άνεση. Και τα δύο προϊόντα φέρουν το σύμβολο 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), που πιστοποιεί την αξιοπιστία τους ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χιόνι, έχοντας περάσει αυστηρές δοκιμές σε χειμερινές συνθήκες.