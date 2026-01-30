Pirellli: Τρίτη γενιά του ελαστικού Scorpion

Πιστοποιημένη ασφάλεια σε στεγνό και βρεγμένο από τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV, άνεση μεγάλης διάρκειας και υψηλές επιδόσεις: το νέο Scorpion έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των οχημάτων με υψηλή θέση οδήγησης, σε συνεργασία με κορυφαίους premium κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Το Scorpion παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1986, ειδικά για οχήματα με υψηλή θέση οδήγησης, και τοποθετήθηκε αρχικά στο Lamborghini LM002. Σήμερα, το εμπορικό σήμα Scorpion καλύπτει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: από ελαστικά SUV έως ελαστικά μοτοσυκλετών on-road enduro και motocross, καθώς και χρήσεις εκτός δρόμου στον τομέα της ποδηλασίας.

Ασφάλεια σε στεγνό και βρεγμένο

Το νέο Scorpion ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV , ο οποίος του απένειμε το σήμα Premium Quality Mark. Το ελαστικό κατέλαβε την πρώτη θέση στις δοκιμές φρεναρίσματος σε στεγνό, καθώς και την πρώτη θέση στη δοκιμή χειρισμού σε βρεγμένο, ενώ βρέθηκε επίσης στην κορυφή όσον αφορά το φρενάρισμα σε βρεγμένο και την υδρολίσθηση σε ευθεία.

Κατά το λανσάρισμα, ολόκληρη η γκάμα Scorpion κατατάχθηκε στην Κατηγορία Α της ευρωπαϊκής ετικέτας ελαστικών για πρόσφυση σε βρεγμένο , προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης (Κατηγορίες A/B) και μεγάλη χιλιομετρική απόδοση. Επιπλέον, το ελαστικό κατατάσσεται στην Κατηγορία Β για την αντίσταση κύλισης. Το νέο Scorpion εξασφαλίζει επίσης σταθερές επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο, σε όλο το εύρος των θερινών θερμοκρασιών.

Η ανάπτυξη ενός προϊόντος ειδικά για την κατηγορία των SUV απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των οχημάτων, όπως το μεγαλύτερο βάρος και ύψος. Οι βελτιώσεις του νέου Scorpion είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης σχεδιαστικής προσέγγισης, η οποία αξιοποιεί ένα νέο μείγμα γόμας που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες, βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο και εξαιρετική χιλιομετρική αντοχή, σε πλήρη αντιστοιχία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων SUV.

Η ενισχυμένη δομή και το ανανεωμένο μείγμα συμβάλλουν επίσης σε ομοιόμορφη φθορά, καθιστώντας το ελαστικό ιδανικό για βαρύτερα οχήματα. Το προφίλ και το σχέδιο πέλματος, με τη νέα γεωμετρία αυλακώσεων ειδικά βελτιστοποιημένη για SUV, βελτιώνουν όχι μόνο τον χειρισμό αλλά και την ακουστική άνεση, επιτυγχάνοντας Κατηγορία A/B στη ευρωπαϊκή σήμανση θορύβου.

Νέες μέθοδοι εικονικής ανάπτυξης

Για την ανάπτυξη του νέου Scorpion, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της Pirelli σχεδίασε και δοκίμασε το προϊόν αξιοποιώντας διαδικασίες εικονικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, χάρη σε εργαλεία πρόβλεψης χιλιομετρικής απόδοσης που ανέπτυξαν οι μηχανικοί της Pirelli στο Μιλάνο, περισσότερες από 20 τεχνολογικές παραλλαγές — με διαφορετικούς συνδυασμούς γομών και σχεδίων πέλματος — αξιολογήθηκαν εξ ολοκλήρου σε εικονικό περιβάλλον, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αντοχής.

Η εικονική ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από προσομοιωτές οδήγησης, κατέστησε επίσης δυνατή τη βελτιστοποίηση του χειρισμού, των επιδόσεων σε στεγνό και της οδηγικής απόλαυσης. Οι μεταγενέστερες φυσικές δοκιμές επιβεβαίωσαν τις βελτιώσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Scorpion τρίτης γενιάς

Το νέο Scorpion έχει αναπτυχθεί ειδικά για την κατηγορία των SUV, με αποκλειστικές τεχνικές λύσεις όπως ενισχυμένο σκελετό, φαρδύτερα κεντρικά μπλοκ πέλματος και βελτιστοποιημένο προφίλ που προάγει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και μειώνει την παραμόρφωση στην περιοχή των ώμων.

Το προϊόν αξιοποιεί επίσης καινοτόμα υλικά που συνέβαλαν στην επιτυχία της τελευταίας γενιάς του Cinturato, του θερινού ελαστικού της Pirelli για σεντάν και CUV, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στη συγκριτική δοκιμή της Tyre Reviews για premium θερινά ελαστικά κατά το ντεμπούτο του, αποδεικνύοντας την άριστη ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και αποδοτικότητας, χωρίς τους συνήθεις συμβιβασμούς — όπως μεταξύ αντοχής και αντίστασης κύλισης.

Ήδη διαθέσιμο σε 16 διαστάσεις από 18 έως 22 ίντσες, το νέο Scorpion ενσωματώνει τεχνολογίες όπως Elect, η οποία μπορεί να αυξήσει την αυτονομία ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων έως και 10%, υιοθετώντας λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων κίνησης. Αναπτυγμένο σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και βασισμένο στη θερινή γκάμα Scorpion που αριθμεί 300 εγκρίσεις τύπου (homologations), η νέα γενιά διαθέτει ήδη περισσότερες από 40 σε εξέλιξη.

