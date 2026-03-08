Στις 03:27 τα ξημερώματα η πόλη μοιάζει ακίνητη. Τα φανάρια αλλάζουν χωρίς αυτοκίνητα, τα μπαλκόνια είναι σκοτεινά και ο αέρας έχει μια σπάνια ησυχία που δεν υπάρχει σε καμία άλλη ώρα της ημέρας. Για τους περισσότερους είναι η πιο βαθιά φάση του ύπνου. Για κάποιους άλλους, είναι η αρχή της ημέρας.

Όσο οι περισσότεροι κοιμόμαστε, μια ολόκληρη βάρδια εργάζεται για να λειτουργήσει το πρωινό που θεωρούμε αυτονόητο. Το ψωμί, ο καθαρός δρόμος, το ανοιχτό φαρμακείο, το νοσοκομείο που εφημερεύει - τίποτα από αυτά δεν ξεκινά το πρωί. Έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στη νύχτα.



Υπάρχει, ουσιαστικά, μια δεύτερη πόλη που λειτουργεί παράλληλα με τη δική μας. Μόνο που δεν τη βλέπουμε ποτέ.



Οι πρώτοι που ξυπνούν



INTIME NEWS / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

Η μέρα του αρτοποιού αρχίζει όταν για όλους τους άλλους δεν έχει ακόμη τελειώσει η προηγούμενη. Πριν τις τρεις το πρωί, τα φώτα των φούρνων ανάβουν και οι πρώτες ζύμες έχουν ήδη «δουλευτεί». Η μυρωδιά του ψωμιού που γεμίζει τους δρόμους λίγο πριν χαράξει δεν είναι της στιγμής - είναι αποτέλεσμα ωρών δουλειάς μέσα στη νύχτα.

Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ο χρόνος μετρημένος και τα λάθη δεν συγχωρούνται. Το ψωμί πρέπει να είναι έτοιμο συγκεκριμένη ώρα - η πόλη θα ξυπνήσει και θα το ζητήσει.



Για τους περισσότερους αρτοποιούς, το δύσκολο δεν είναι η σωματική κούραση, αλλά ο τρόπος ζωής. Κοιμούνται όταν οι άλλοι ζουν: το μεσημέρι, με φως, με θόρυβο, με μια καθημερινότητα που συνεχίζεται κανονικά γύρω τους. Γιορτές, οικογενειακά τραπέζια και κοινωνικές στιγμές χάνονται συχνά, γιατί το βράδυ για εκείνους δεν είναι έξοδος - είναι εργασία.



Το πρωινό τραπέζι μιας πόλης ξεκινά πολλές ώρες πριν από την ανατολή.

Η πόλη καθαρίζεται πριν τη δούμε



INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Όταν οι δρόμοι αδειάζουν, εμφανίζονται τα πρώτα απορριμματοφόρα. Οι εργαζόμενοι καθαριότητας κινούνται στην πόλη σε ώρες που σχεδόν κανείς δεν τους παρατηρεί. Συλλέγουν σκουπίδια, πλένουν πεζοδρόμια, καθαρίζουν πλατείες και δρόμους πριν αρχίσει η πρωινή κίνηση.

Η δουλειά τους είναι αθόρυβη αλλά καθοριστική. Αν σταματούσαν για δύο ημέρες, η πόλη θα άλλαζε όψη. Κι όμως, για τους περισσότερους πολίτες είναι σχεδόν αόρατοι. Η παρουσία τους γίνεται αντιληπτή μόνο μέσα από το αποτέλεσμα: έναν καθαρό δρόμο.



Είναι ίσως το μοναδικό επάγγελμα που εκτιμάται περισσότερο όταν απουσιάζει παρά όταν υπάρχει.



Όταν οι άλλοι διασκεδάζουν



EUROKINISSI/ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ

Η νύχτα για πολλούς ανθρώπους είναι διασκέδαση. Για άλλους, είναι ώρα αιχμής. Οδηγοί ταξί, διανομείς φαγητού, μπάρμαν, σερβιτόροι και εργαζόμενοι σε νυχτερινά καταστήματα κινούνται σε μια πόλη εντελώς διαφορετική από τη πρωινή.

Οι δρόμοι έχουν λιγότερη κίνηση, αλλά περισσότερη ένταση. Οι βάρδιες τελειώνουν όταν χαράζει και η επιστροφή στο σπίτι συμπίπτει με την ώρα που οι άλλοι πηγαίνουν στη δουλειά τους. Το βιολογικό ρολόι δεν συμβαδίζει ποτέ με την υπόλοιπη κοινωνία.



Οι φίλοι σχολάνε από το γραφείο όταν εκείνοι ετοιμάζονται να φύγουν για δουλειά. Το Σαββατοκύριακο δεν είναι πάντα αργία - είναι συχνά η πιο απαιτητική περίοδος.



Η βάρδια που σώζει ζωές



EUROKINISSI

Υπάρχει όμως και μια κατηγορία εργαζομένων που δεν μπορεί να σταματήσει ούτε λεπτό: τα νοσοκομεία. Γιατροί, νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων καλύπτουν τις ώρες που οι περισσότεροι ξεκουράζονται.

Τη νύχτα τα επείγοντα περιστατικά συνεχίζονται. Ατυχήματα, ασθένειες, κρίσεις υγείας δεν ακολουθούν ωράριο. Οι διάδρομοι των νοσοκομείων μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχοι, αλλά όχι λιγότερο απαιτητικοί.



Για όσους βρίσκονται σε αυτή τη βάρδια, η αίσθηση του χρόνου αλλάζει. Η κούραση είναι μεγαλύτερη, η συγκέντρωση πιο απαιτητική και η ευθύνη συνεχής. Η πόλη μπορεί να κοιμάται, όμως κάποιοι εκείνη την ώρα παίρνουν αποφάσεις που σώζουν ζωές.



Τι κάνει η νυχτερινή εργασία στο σώμα



Η νυχτερινή εργασία επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό - το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να ξεκουράζεται στο σκοτάδι και να δραστηριοποιείται στο φως.



Όταν αυτό αντιστρέφεται:

ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς

η ξεκούραση είναι λιγότερο αποτελεσματική

αυξάνεται η κόπωση

υπάρχει δυσκολία στη συγκέντρωση

εμφανίζεται το λεγόμενο «κοινωνικό jet lag»

Πολλοί εργαζόμενοι νύχτας αναφέρουν ότι, ακόμη και μετά από χρόνια, ο οργανισμός δεν προσαρμόζεται πλήρως. Δεν είναι απλώς διαφορετικό ωράριο - είναι διαφορετικός τρόπος ζωής.

Η πόλη ξυπνά, αυτοί κοιμούνται



Λίγο πριν τις 7 το πρωί, οι στάσεις γεμίζουν κόσμο, τα καφέ ανοίγουν και τα καταστήματα σηκώνουν ρολά. Η πόλη φαίνεται να ξεκινά την ημέρα της.



Στην πραγματικότητα, λειτουργεί ήδη για ώρες.



Οι άνθρωποι που την κράτησαν ζωντανή όλη τη νύχτα επιστρέφουν τότε στο σπίτι για ύπνο. Κλείνουν τα παντζούρια για να δημιουργήσουν σκοτάδι, προσπαθώντας να ξεγελάσουν τον οργανισμό τους ότι είναι νύχτα.

Και όταν το απόγευμα οι περισσότεροι τελειώνουν τη δουλειά τους, εκείνοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις επάλξεις.

Η δική μας μέρα ξεκινά επειδή η δική τους δεν σταμάτησε ποτέ.