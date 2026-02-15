Γιατί δεν ξεκουράζεσαι ποτέ πραγματικά, ακόμη κι όταν δεν δουλεύεις

Σε μια εποχή όπου η εργασία ακολουθεί πολλούς ακόμη και εκτός γραφείου, η πραγματική αποσύνδεση έχει γίνει ολοένα δυσκολότερη. Ωστόσο, δεν ευθύνεται μόνο ο φόρτος εργασίας, συχνά φταίνε και οι ίδιες μας οι συνήθειες. Έρευνες δείχνουν ότι η αδυναμία ψυχικής απομάκρυνσης από τη δουλειά επηρεάζει αρνητικά τόσο την υγεία όσο και την απόδοση.

Ακόμη και μια «γρήγορη ματιά» σε email και ειδοποιήσεις κρατά τον εγκέφαλο σε κατάσταση εγρήγορσης. Μελέτη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικά περιοδικά εργασιακής ψυχολογίας έχει δείξει ότι η απάντηση σε επαγγελματικά emails εκτός ωραρίου συνδέεται με αυξημένο burnout, άγχος και εντάσεις στον χώρο εργασίας, καθώς δεν επιτρέπει ουσιαστική αποφόρτιση.

Δεν δημιουργούμε σαφή όρια

Όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη ώρα λήξης ή διαχωρισμός χώρου εργασίας και προσωπικής ζωής, η δουλειά «εισβάλλει» σε όλη την καθημερινότητα. Η συνεχής διαθεσιμότητα καλλιεργεί την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε πάντα «σε επιφυλακή».

Αντικαθιστούμε τη δουλειά με παθητική χρήση οθονών. Η πολύωρη ενασχόληση με social media ή streaming δεν ξεκουράζει πραγματικά τον εγκέφαλο· απλώς αλλάζει το είδος κόπωσης, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική ανάκαμψη.

Μεταφέρουμε νοητικά τις εκκρεμότητες στο σπίτι. Η συνεχής ανακύκλωση σκέψεων για υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας αυξάνει το στρες και δυσκολεύει τον ύπνο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο κόπωσης.

Δεν προγραμματίζουμε χρόνο για πραγματική χαλάρωση. Η ξεκούραση δεν συμβαίνει αυτόματα, χρειάζεται πρόθεση. Δραστηριότητες όπως η άσκηση, τα χόμπι ή η κοινωνική επαφή βοηθούν ουσιαστικά στην ψυχική αποφόρτιση.

Την αξία της αποσύνδεσης επιβεβαιώνει και έρευνα πανεπιστημίων των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι και στελέχη που καταφέρνουν να αφήνουν τη δουλειά εκτός σπιτιού εμφανίζονται πιο ξεκούραστοι, με καλύτερη διάθεση και υψηλότερη απόδοση την επόμενη ημέρα.

Η ουσιαστική αποσύνδεση δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για ψυχική υγεία, παραγωγικότητα και ποιότητα ζωής, ειδικά σε μια εποχή συνεχούς ψηφιακής συνδεσιμότητας.