Η πολυγλωσσία δεν ενισχύει μόνο το μυαλό - Είναι η νέα «μαγική συνταγή» για μακροζωία

Ξεχάστε τις κρέμες και τα συμπληρώματα διατροφής. Μια νέα μελέτη έδειξε ότι η εκμάθηση περισσότερων από μίας γλώσσας μπορεί να προστατεύσει από την γήρανση. Η γνώση πολλών γλωσσών ήταν πάντα κοινωνικά και πολιτισμικά εποικοδομητική, αλλά μια νέα μελέτη αποκάλυψε ένα άλλο απροσδόκητο όφελος: μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο.

Αναλύοντας τα στοιχεία μιας έρευνας σε περισσότερα από 80.000 άτομα ηλικίας 51 έως 90 ετών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, οι ερευνητές εξέτασαν αν ο ρυθμός γήρανσής τους ήταν ταχύτερος ή βραδύτερος από τον αναμενόμενο με βάση παράγοντες υγείας και τρόπου ζωής. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που μιλούσαν μόνο μία γλώσσα ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν επιταχυνόμενη γήρανση, η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι η βιολογική ηλικία ενός ατόμου είναι υψηλότερη από τη χρονολογική του ηλικία, εκθέτοντάς το σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

50% λιγότερες πιθανότητες ταχύτερης γήρανσης για τους πολύγλωσσους Ευρωπαίους

Εν τω μεταξύ, οι πολύγλωσσοι Ευρωπαίοι είχαν κατά μέσο όρο κατά το ήμισυ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ταχύτερη γήρανση. Τα αποτελέσματα ήταν επίσης δοσοεξαρτώμενα, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε επιπλέον γλώσσα που μιλούσαν, η γήρανση των ατόμων καθυστερούσε περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, παρά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή πολιτικές διαφορές μεταξύ τους.

«Κάθε επιπλέον γλώσσα παρείχε μετρήσιμη προστασία», δήλωσε στο Euronews ο Agustin Ibanez, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και νευροεπιστήμονας στο Trinity College του Δουβλίνου. «Είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι η καθημερινή νοητική δραστηριότητα, όπως η χρήση πολλαπλών γλωσσών, μπορεί να επηρεάσει τον βιολογικό ρυθμό της γήρανσης», πρόσθεσε.

Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τη διγλωσσία με την επιβράδυνση της γήρανσης, αυτές έχουν χρησιμοποιήσει μικρότερες ομάδες ατόμων και έχουν επικεντρωθεί στη γνωστική εξασθένιση. Χρησιμοποιώντας εκτεταμένα δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού, η νέα μελέτη παρέχει μια πολύ ευρύτερη εικόνα για το πώς η πολυγλωσσία μπορεί να επηρεάσει θετικά τη γενική υγεία και τη γήρανση, σημείωσε ο Ibanez. «Η συνεχής χρήση πολλών γλωσσών εξασκεί πολλαπλά συστήματα. Σε αναγκάζει να διαχειρίζεσαι την προσοχή σου, να αναστέλλεις τις παρεμβολές και να εναλλάσσεις γλωσσικούς κανόνες, με όλα αυτά να ενισχύουν τα δίκτυα που τείνουν να αποδυναμώνονται με την πάροδο των χρόνων», είπε.

Ο Ibanez είπε ότι αυτό έχει και συναισθηματικά οφέλη, καθώς διαμορφώνει την υγεία και την ευημερία μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής ζωής και της αίσθησης ταυτότητας των ανθρώπων: «Η πολυγλωσσία ενισχύει επίσης την κοινωνική σύνδεση, την πολιτισμική ένταξη και, ίσως, τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτές οι εμπειρίες μειώνουν το άγχος και υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή, μεταβολική και ανοσολογική υγεία. Επομένως, ο μηχανισμός είναι πιθανώς πολυεπίπεδος, περιλαμβάνοντας βιολογικούς, νευρικούς, γνωστικούς και κοινωνικούς παράγοντες που συνεργάζονται για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας».

Ποια περιοχή της Ευρώπης έχει τους περισσότερους πολύγλωσσους ανθρώπους

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου το 75% των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες.

Ενώ οι σκανδιναβικές χώρες τείνουν να κατατάσσονται μεταξύ των υψηλότερων σε ό,τι αφορά τη διγλωσσία, η Νότια Ευρώπη δεν τα πάει τόσο καλά. Εν τω μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο η εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει σημειώσει απότομη πτώση τα τελευταία χρόνια. Το 2024, μόνο το 2,97 % των A-levels, των κύριων σχολικών εξετάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφορούσαν σύγχρονες ξένες γλώσσες, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Ibanez ελπίζει ότι η μελέτη του θα ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης για άτομα όλων των ηλικιών, όχι μόνο για τα πιθανά οφέλη για την υγεία, αλλά και για τα κοινωνικά οφέλη, ιδίως δεδομένου ότι η μοναξιά και η απομόνωση είναι διαδεδομένα προβλήματα. «Στα σχολεία, η ενθάρρυνση της έγκαιρης και διαρκούς έκθεσης στη γλώσσα μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη γνωστική και συναισθηματική ανθεκτικότητα», είπε. «Στην εκπαίδευση ενηλίκων και στα κοινοτικά προγράμματα, η υποστήριξη της διγλωσσίας μπορεί να προωθήσει την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την ευημερία».

Από την άποψη της δημόσιας υγείας, η εκμάθηση γλωσσών θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια σημαντική και οικονομικά αποδοτική στρατηγική για την πρόληψη ορισμένων παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία. «Τα συστήματα υγείας αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν τη γήρανση, και η γλώσσα πρέπει πλέον να αποτελεί μέρος αυτής της συζήτησης», δήλωσε ο Ibanez. «Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι τόσο πολιτισμική όσο και βιοϊατρική».