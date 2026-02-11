Η Ρωσία κυκλοφόρησε επετειακό γραμματόσημο με τον Ιωάννη Καποδίστρια

Η Ρωσία τιμά την 250ή επέτειο από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια με την κυκλοφορία ενός επετειακού γραμματοσήμου, αφιερωμένου στον πρώτο κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον ιστορικό ρόλο του Καποδίστρια στις ελληνορωσικές σχέσεις, αλλά και τη συμβολή του στη διαμόρφωση της ελληνικής κρατικής υπόστασης μετά την Επανάσταση του 1821.



Το γραμματόσημο, ονομαστικής αξίας 80 ρουβλίων, σχεδιάστηκε από τους καλλιτέχνες S. Ulyanovsky και R. Komsa. Έχει διαστάσεις 37×37 χιλιοστά, ενώ το φύλλο στο οποίο εντάσσεται έχει μέγεθος 130×104 χιλιοστά. Η συνολική κυκλοφορία ανέρχεται σε 42.000 γραμματόσημα, δηλαδή 7.000 φύλλα, γεγονός που του προσδίδει και ιδιαίτερη συλλεκτική αξία.

Russia has released a postage stamp honoring the 250 year anniversary of the birth of the first leader of Modern Greece and Foreign Minister of the Russian Empire, Ioannis Kapodistrias





Την έκδοση έχει αναλάβει η ρωσική εταιρεία JSC Marka (AO «Marka»), η οποία είναι αρμόδια για την παραγωγή και διανομή γραμματοσήμων και φιλοτελικών προϊόντων στη Ρωσία. Πέρα από τα γραμματόσημα, η εταιρεία εκδίδει ταχυδρομικά είδη, λευκώματα, φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας (FDC) και ειδικές σφραγίδες ακύρωσης.



Η επετειακή αυτή έκδοση αποτελεί έναν ακόμη συμβολικό φόρο τιμής στη διεθνή πορεία και την πολιτική κληρονομιά του Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε Α’ Κυβερνήτης της Ελλάδας, Υπουργός Εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών του 19ου αιώνα.



Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1776 στην (ενετοκρατούμενη) Κέρκυρα. Εισήλθε στη ρωσική διπλωματία και συνέβαλε προσωπικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελβετίας ενώ διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ορκίστηκε Α’ κυβερνήτης της Ελλάδας το 1828 και αφιερώθηκε στην θεμελίωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Οι αντιδράσεις που συνάντησε στο κυβερνητικό του έργο ήταν πολλές, οι οποίες τελικά φαίνεται πως οδήγησαν στην δολοφονία του, στο Ναύπλιο το 1831. Ο τάφος του βρίσκεται στην ιδιαίτερή του πατρίδα, την Κέρκυρα, στην Ι.Μ. Πλατυτέρας.