Ο Καποδίστριας επιστρέφει: Αποκαλυπτήρια του πρώτου ανδριάντα στην Αττική από το Ελληνικό

Με σαφές πολιτικό και ιστορικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα αποκαλυπτήρια του πρώτου ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αττική, από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν περιορίζεται στη δημόσια τέχνη, αλλά λειτουργεί ως δήλωση ιστορικής συνείδησης και εθνικής αυτογνωσίας, σε μια εποχή που η μνήμη συχνά χωρά μόνο σε υποσημειώσεις.

Ο μπρούτζινος ανδριάντας, ύψους τριών μέτρων, είναι έργο του διεθνώς καταξιωμένου γλύπτη Γιάννης Μπαρδής και αποδίδει με λιτότητα και αυστηρότητα την προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας: ενός πολιτικού που έβαλε θεμέλια κράτους και πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του. Το έργο αποτελεί δωρεά του Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της Ομογένειας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Κωνσταντάτου

Για τον δήμαρχο Γιάννης Κωνσταντάτος, ο ανδριάντας δεν είναι ένα ακόμη έργο βιτρίνας. Είναι ένα βαθιά προσωπικό στοίχημα που, όπως έχει δηλώσει, γεννήθηκε από τα παιδικά του χρόνια και την επτανησιακή του καταγωγή. Ο Καποδίστριας, για τον ίδιο, δεν είναι απλώς ιστορικό πρόσωπο, αλλά σύμβολο ήθους, ανιδιοτελούς προσφοράς και πολιτικής ευθύνης – έννοιες που σπανίζουν στον σύγχρονο δημόσιο λόγο.

Η επιλογή του Ελληνικού – Αργυρούπολης μόνο τυχαία δεν είναι. Εντάσσεται σε μια στρατηγική εξωστρέφειας και ουσιαστικής σύνδεσης με τον απανταχού Ελληνισμό, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε φορέα νοήματος και όχι απλώς σε γεωγραφικό σημείο.

Τιμή στον Γιάννη Σμαραγδή και ζωντανός διάλογος με την Ιστορία

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε η τιμητική αναφορά στον σκηνοθέτη και ακαδημαϊκό Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος του έργου του στην ανάδειξη της μορφής του Καποδίστρια. Προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του, την ώρα που το ενδιαφέρον για τον πρώτο Κυβερνήτη αναζωπυρώνεται και από τη νέα κινηματογραφική του ταινία.

Το «παρών» έδωσε και η Ναταλία Καποδίστρια, τελευταία απόγονος του Καποδίστρια, μαζί με ιστορικούς, ανθρώπους του πολιτισμού και εκπροσώπους φορέων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Επτανησιακή Συνομοσπονδία και της Ομοσπονδία Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής Ιωάννης Καποδίστριας, προσθέτοντας επιπλέον ιστορικό βάθος.

Το παρών στην λαμπρή εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Παύλος Χρηστίδης.

Από σήμερα, «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια»

Η τελετή συνοδεύτηκε από τη μετονομασία της Πλατείας Δημαρχείου σε «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», δίνοντας θεσμική και μόνιμη διάσταση στο μήνυμα της ημέρας. Ο ανδριάντας δεν έρχεται απλώς να κοσμήσει τον χώρο, αλλά να λειτουργήσει ως σιωπηλή υπενθύμιση ευθύνης, σε μια χώρα που συχνά τιμά τους νεκρούς της περισσότερο απ’ ό,τι ακούει το μήνυμά τους όσο ζουν.

Ο Καποδίστριας «επιστρέφει» όχι ως άγαλμα, αλλά ως ερώτημα: τι κάνουμε σήμερα με τις αξίες για τις οποίες εκείνος θυσιάστηκε; Και η απάντηση, όπως πάντα, δεν βρίσκεται στο μπρούτζο, αλλά στη συνείδησή μας.