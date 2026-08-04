Η Σαμπαλένκα τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού τεστ φύλου από τη WTA

Η WTA προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή πολιτικής, θεσπίζοντας από εδώ και στο εξής υποχρεωτικό τεστ φύλου για όλες τις αθλήτριες που θέλουν να συμμετέχουν στις διοργανώσεις της.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, κάθε αθλήτρια θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά στην καριέρα της να υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο, μέσω δείγματος από το εσωτερικό του μάγουλου, αίματος ή σάλιου. Η εξέταση θα αφορά την ανίχνευση του γονιδίου SRY, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και σχετίζεται με την ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο WTA Tour, οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στον συγκεκριμένο έλεγχο. Σε περίπτωση που εντοπιστεί το γονίδιο, θα ακολουθεί περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση πριν ληφθεί η τελική απόφαση για την αγωνιστική τους επιλεξιμότητα.

Παράλληλα, όλες οι αθλήτριες θα καλούνται να υπογράψουν σχετικό έγγραφο αποδοχής της νέας διαδικασίας, με τη WTA να ξεκαθαρίζει πως η άρνηση συμμετοχής στον έλεγχο μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Σαμπαλένκα: «Στηρίζω 100% την απόφαση»

Η νέα πολιτική της WTA προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο αρκετές κορυφαίες προσωπικότητες του τένις τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής.

Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, εξέφρασε τη στήριξή της στη νέα διαδικασία, υποστηρίζοντας πως είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ισότητας στο άθλημα.

Aryna Sabalenka says she supports WTA’s Mandatory Gene Test



“The WTA recently announced that the players will take a one-time gender test. How do you feel about that, the first pro league to go in that direction?”



Aryna: “I think it's really important to keep the fairness in… pic.twitter.com/7XGt5PRFUn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 3, 2026

«Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η δικαιοσύνη στο άθλημά μας. Είναι προφανές ότι βιολογικά οι άνδρες είναι πιο δυνατοί από τις γυναίκες, επομένως δεν θα ήταν δίκαιο μια γυναίκα να αγωνίζεται απέναντι σε έναν βιολογικό άνδρα. Νομίζω ότι άργησαν να πάρουν αυτή την απόφαση, αλλά τη στηρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια πρόσθεσε πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να υποβληθεί και η ίδια σε ανάλογο έλεγχο, τονίζοντας πως «αν θέλουν να μας εξετάσουν όλες, θα το κάνω ευχαρίστως».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η θρυλική Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία με ανάρτησή της στα social media χαιρέτισε την απόφαση της WTA, υπογραμμίζοντας πως η ομοσπονδία ξεκαθαρίζει τον χαρακτήρα του γυναικείου Tour.