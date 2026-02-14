Η 14η Φεβρουαρίου έχει ταυτιστεί με τον έρωτα, τα λουλούδια και τις ρομαντικές χειρονομίες. Το 1929, όμως, η ίδια ημερομηνία χαράχτηκε στην αμερικανική ιστορία για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: ένα από τα πιο αιματηρά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών της εποχής της μαφίας.

Η αποκαλούμενη «Σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου» σημειώθηκε στο βόρειο Σικάγο, σε αποθήκη της περιοχής Λίνκολν Παρκ. Εκεί, ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς παγίδευσαν και εκτέλεσαν επτά άνδρες, μέλη και συνεργάτες της συμμορίας του Τζορτζ «Μπαγκς» Μοράν.

Πίσω από την επίθεση θεωρείται ότι βρισκόταν ο διαβόητος αρχηγός της ιταλοαμερικανικής μαφίας Αλ Καπόνε, ο οποίος επιδίωκε να εξαλείψει τον βασικό του αντίπαλο και να εδραιώσει την κυριαρχία του στη διακίνηση παράνομου αλκοόλ.

Ο Αλ Καπόνε / Φωτ.: Wikipedia

Ποτοαπαγόρευση και άνοδος του οργανωμένου εγκλήματος

Η αιτία της αιματηρής σύγκρουσης συνδέεται άμεσα με την Ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ (1920-1933), όταν απαγορεύτηκε η παραγωγή και πώληση αλκοόλ. Το κενό που δημιουργήθηκε ήρθαν να γεμίσουν διάφορες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από λαθρεμπόριο και τα παράνομα μπαρ, τα γνωστά speakeasies.

Στο Σικάγο, δύο ισχυρά δίκτυα συγκρούονταν για τον έλεγχο της αγοράς: η οργάνωση του Καπόνε στον νότο και εκείνη του Μοράν στον βορρά.

Ο Μπαγκς Μοράν / Φωτ.: Wikipedia

Η παγίδα που στήθηκε

Το σχέδιο της ενέδρας βασίστηκε σε παραπλάνηση. Άνδρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς έφτασαν με οχήματα που έμοιαζαν με περιπολικά, δίνοντας την εντύπωση αστυνομικής επιχείρησης.

Μέσα στην αποθήκη, τα θύματα υποχρεώθηκαν να σταθούν στον τοίχο. Ακολούθησε καταιγισμός πυρών από αυτόματα Thompson. Από τους επτά νεκρούς, πέντε ήταν μέλη της συμμορίας του Μοράν, ένας συνεργαζόμενος μικροκακοποιός και ένας μηχανικός που βρισκόταν εκεί για να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο της συμμορίας.

Ο ίδιος ο Μοράν σώθηκε τυχαία, καθώς καθυστέρησε στο ραντεβού και αποχώρησε όταν αντιλήφθηκε την παρουσία «αστυνομικών».

Η φωτογραφία των νεκρών από τη Σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου / Φωτ.: Chicago Herald Examiner / Wikipedia

Οι συνέπειες και η πτώση του Καπόνε

Το μακελειό προκάλεσε σοκ στην αμερικανική κοινωνία και καθιέρωσε τον Καπόνε ως «Δημόσιο Κίνδυνο Νο1». Παρά τη φήμη του, οι αρχές δεν κατάφεραν να τον συνδέσουν νομικά με τη σφαγή.

Τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε το 1931 για φοροδιαφυγή — το μοναδικό αδίκημα που μπόρεσαν να αποδείξουν. Φυλακίστηκε, μεταξύ άλλων, στο Alcatraz Federal Penitentiary, αποφυλακίστηκε το 1939 και πέθανε το 1947 στη Φλόριντα, απομονωμένος και με κλονισμένη υγεία.

Η «Σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της εποχής των γκάνγκστερ — σύμβολο της βίας που γέννησε η Ποτοαπαγόρευση και της σκοτεινής πλευράς του αμερικανικού ονείρου.