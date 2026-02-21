Σαν σήμερα στις 21 Φεβρουαρίου του 1965, ο Malcolm X δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν ξεκινήσει ομιλία του στο Audubon Ballroom στο Μανχάταν, μπροστά σε κοινό που είχε συγκεντρωθεί για εκδήλωση της Οργάνωσης Αφροαμερικανικής Ενότητας (OAAU). Η δολοφονία του, σε ηλικία μόλις 39 ετών, υπήρξε ένα από τα πιο καθοριστικά και τραυματικά γεγονότα στην ιστορία του αφροαμερικανικού κινήματος.

Ο Malcolm X (γεννημένος ως Malcolm Little το 1925 στην Ομάχα της Νεμπράσκα) είχε εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της εποχής του. Από ηγετικό στέλεχος του Nation of Islam (NOI), αποχώρησε το 1964 έπειτα από βαθιά ρήξη με την ηγεσία του Elijah Muhammad, ενώ την ίδια χρονιά ίδρυσε την OAAU, δίνοντας πιο διεθνή και πολιτική διάσταση στον αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Όταν ο Malcolm X συναντήθηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ / Φωτ.: Wikipedia

Η ρήξη με το Nation of Islam και οι απειλές

Η αποχώρησή του από το Nation of Islam δεν ήταν μια απλή οργανωτική διάσταση. Είχε προηγηθεί δημόσια σύγκρουση με την ηγεσία της οργάνωσης, σε μια περίοδο όπου ο Malcolm X είχε ήδη αποκτήσει τεράστια επιρροή, τόσο στο εσωτερικό του NOI όσο και στην ευρύτερη αμερικανική κοινωνία.

Μετά τη ρήξη, οι απειλές εναντίον του αυξήθηκαν με...γεωμετρικό ρυθμό. Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του, το σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά του στο Κουίνς είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης, γεγονός που επιβεβαίωσε το κλίμα ακραίας έντασης γύρω από το πρόσωπό του.

Η δολοφονία στο Audubon Ballroom

Την ημέρα της δολοφονίας, ο Malcolm X ετοιμαζόταν να μιλήσει σε συγκέντρωση της OAAU στο Audubon Ballroom της Νέας Υόρκης όταν ξέσπασε αναστάτωση στην αίθουσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του. Το χτύπημα ήταν θανατηφόρο και ο Malcolm X πέθανε σχεδόν ακαριαία μπροστά στο κοινό έχοντας υποστεί 21 τραύματα από σφαίρες.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και έφερε στην επιφάνεια τις σφοδρές εσωτερικές συγκρούσεις στο μαύρο εθνικιστικό κίνημα, αλλά και τις σκοτεινές διαστάσεις της παρακολούθησης πολιτικών οργανώσεων από τις αμερικανικές Αρχές εκείνης της περιόδου.

Η σκηνή του Audubon Ballroom μετά τη δολοφονία του Malcolm X / Φωτ.: Wikipedia

Οι καταδίκες και η ανατροπή δεκαετίες μετά

Για τη δολοφονία καταδικάστηκαν τρεις άνδρες: ο Talmadge Hayer (γνωστός αργότερα ως Mujahid Abdul Halim), ο Muhammad Abdul Aziz και ο Khalil Islam. Ο Hayer παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, ωστόσο επί χρόνια υποστήριζε ότι οι άλλοι δύο δεν ήταν οι πραγματικοί συνεργοί του.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 2021, όταν οι καταδίκες των Aziz και Islam ακυρώθηκαν, έπειτα από επανεξέταση της υπόθεσης. Οι αρχές της Νέας Υόρκης αναγνώρισαν ότι είχαν αποκρυβεί κρίσιμα στοιχεία από το FBI και την αστυνομία, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει αποφασιστικά την αρχική δίκη. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση είχε κενά και χειρισμούς που για δεκαετίες έμεναν στο σκοτάδι.

Φωτ.: Getty Images

Η σκιά των μυστικών υπηρεσιών

Η δολοφονία του Malcolm X συνδέεται συχνά με τα ευρύτερα δίκτυα παρακολούθησης και ελέγχου πολιτικών οργανώσεων στις ΗΠΑ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Είναι τεκμηριωμένο ότι ο Malcolm X βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση, ενώ υπάρχουν και εκτεταμένα αρχεία στο FBI Vault σχετικά με τη δράση του και τις έρευνες γύρω από το όνομά του.

Παράλληλα, το FBI έχει αναγνωρίσει επισήμως τη λειτουργία του διαβόητου προγράμματος COINTELPRO, μέσω του οποίου παρακολουθούνταν και στοχοποιούνταν πολιτικές οργανώσεις και ακτιβιστές στις ΗΠΑ. Αν και κάθε υπόθεση έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, το ιστορικό πλαίσιο της εποχής δείχνει καθαρά ότι οι αφροαμερικανικές οργανώσεις θεωρούνταν πεδίο «υψηλού ενδιαφέροντος» για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η ιστορική κληρονομιά του Malcolm X

Παρά το βίαιο τέλος του, ο Malcolm X παραμένει μέχρι σήμερα κομβική μορφή του 20ού αιώνα. Η πορεία του -από τη φτώχεια, τη φυλακή και τη ριζοσπαστικοποίηση έως την πολιτική ωρίμανση και τη διεθνή του απήχηση- συνεχίζει να επηρεάζει συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ρατσισμό, την κρατική εξουσία και τη δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι μετά το προσκύνημά του στη Μέκκα το 1964, ο Malcolm X αναδιαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη σκέψη του για τις φυλετικές σχέσεις, υιοθετώντας μια πιο σύνθετη και διεθνιστική προσέγγιση. Αυτό το τελευταίο στάδιο της ζωής του είναι και το πιο καθοριστικό για όσους μελετούν σήμερα την πολιτική του κληρονομιά.

Γιατί η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη δημόσια μνήμη

Η υπόθεση του Malcolm X δεν έμεινε στην Ιστορία μόνο ως μια πολιτική δολοφονία. Παρέμεινε ζωντανή επειδή συνδυάζει τρία στοιχεία που εξακολουθούν να προκαλούν δημόσιο ενδιαφέρον:

τη σύγκρουση μέσα στο ίδιο το κίνημα,

τα ερωτήματα για τον ρόλο των Αρχών,

και τις δικαστικές αστοχίες που αναγνωρίστηκαν επίσημα δεκαετίες αργότερα.

Γι’ αυτό και κάθε αναφορά στη δολοφονία του, κάθε 21η Φεβρουαρίου, δεν είναι απλώς μια ιστορική υπενθύμιση. Είναι και μια αφορμή για να ξαναδούμε πώς γράφεται -και πώς διορθώνεται- η Ιστορία.