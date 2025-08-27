Ανακούφιση για τον Μασκ: Η SpaceX κατάφερε την πρώτη εκτόξευση πυραύλου μετά το σερί αποτυχιών

Την πρώτη της επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση πραγματοποίησε η SpaceX του νέου της πυραύλου Starship, ανατρέποντας το σερί απογοητευτικών αποτυχιών.

Ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ εκτοξεύτηκε στο Τέξας λίγο μετά τις 18:30 τοπική ώρα, σε μια αγωνιώδη πτήση διάρκειας 60 λεπτών. Σε κάποιο σημείο, τμήματα του κινητήρα φάνηκαν να εκρήγνυνται, ενώ τα πτερύγια στα πλευρά του πυραύλου έπιασαν φωτιά και άρχισαν να ταλαντεύονται.

Η NASA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship για να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis το 2027. «Σπουδαία δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Έλον Μασκ στο Χ.

SpaceX / Reuters

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν ανακούφιση για τον ίδιο, καθώς τρεις προηγούμενες εκτοξεύσεις Starship φέτος κατέληξαν σε αποτυχία, ενώ τον Ιούνιο ένας πύραυλος εξερράγη πάνω στην πλατφόρμα εκτόξευσης.

Το μεταφορικό της ανθρωπότητας στο διάστημα

Το Starship είναι ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός πύραυλος που έχει φτιαχτεί μέχρι σήμερα. Αποτελείται από τον ενισχυτή Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship. Από την αρχή της δοκιμαστικής πτήσης της Τρίτης τα σημάδια ήταν θετικά. Και οι 33 κινητήρες του ενισχυτή άναψαν κανονικά, και έπειτα από περίπου επτά λεπτά ο ενισχυτής αποκολλήθηκε από το διαστημόπλοιο και έπεσε στον Κόλπο του Μεξικού.

Το Starship συνέχισε την άνοδό του, φτάνοντας σε ύψος σχεδόν 200 χιλιομέτρων από τη Γη, πριν αρχίσει να περιφέρεται γύρω από τον πλανήτη.

SpaceX / Reuters

Η SpaceX είχε δηλώσει ότι σκοπός ήταν να δοκιμάσει τα όρια του πυραύλου, με αποτέλεσμα τμήματα από τα πτερύγιά του να καούν και να ταλαντεύονται ανεξέλεγκτα κατά την κάθοδο. Η εταιρεία σχεδιάζει το Starship ώστε μελλοντικά να αποτελεί πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα μεταφοράς, ικανό να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και στον Άρη.

Οι αποτυχημένες εκτοξεύσεις

Η πρώτη έκδοση του πυραύλου είχε πέντε επιτυχημένες εκτοξεύσεις, αλλά όλες οι απόπειρες εκτόξευσης της νέας γενιάς κατέληξαν σε θεαματικές εκρήξεις.

Τον Μάρτιο, μία τέτοια έκρηξη προκάλεσε την ακινητοποίηση των πτήσεων και συντρίμμια έπεσαν μέχρι και στις Μπαχάμες, με κομμάτια να φτάνουν στα νησιά Τερκς και Κέικος στην Καραϊβική.

Ωστόσο, η SpaceX κατάφερε να εκτελέσει με επιτυχία τον ελιγμό «chopstick», όπου ο ενισχυτής του πυραύλου «πιάστηκε» από μηχανικά μπράτσα κατά την επιστροφή του στη Γη.

SpaceX / Reuters

Τον Ιούνιο, όμως, ένας άλλος πύραυλος Starship εξερράγη στην πλατφόρμα εκτόξευσης στο Τέξας, λίγο πριν από μια προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση.

Το εγχείρημα είναι υψηλού ρίσκου και για τη NASA, η οποία έχει συμβληθεί με τη SpaceX για να χρησιμοποιήσει μια τροποποιημένη εκδοχή του Starship για την αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη το 2027 – αν και οι περισσότεροι παρατηρητές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η ημερομηνία θα μετατεθεί.

«Αποτυγχάνουμε γρήγορα, μαθαίνουμε γρήγορα»

Ο Μασκ θέλει το Starship να λάβει πιστοποίηση για επανδρωμένες πτήσεις ήδη από το επόμενο έτος και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα ξεκινήσουν και μη επανδρωμένες αποστολές στον Άρη μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Το μότο της SpaceX είναι «αποτυγχάνουμε γρήγορα, μαθαίνουμε γρήγορα». Αντί να ακολουθεί προσεκτική στρατηγική, η εταιρεία επιλέγει να προχωρά ταχύτατα, με τις εκρήξεις να θεωρούνται ευκαιρία συλλογής πολύτιμων δεδομένων.

SpaceX / Reuters

Ωστόσο, μετά από τρεις αποτυχίες στη σειρά φέτος, άρχισαν να τίθενται ερωτήματα για το μέλλον της SpaceX αλλά και για το κατά πόσο ο Μασκ αφιερώνει αρκετό χρόνο στην εταιρεία, δεδομένης της έντονης εμπλοκής του στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Το Starship επέστρεψε την Τρίτη στη Γη ταλαιπωρημένο, αλλά αυτή τη φορά η αποστολή αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την εταιρεία, που οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους με ασφάλεια και αξιοπιστία στη Σελήνη.