«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Alert από τον Έλον Μασκ για το δημογραφικό πρόβλημα

Σε μια δυσοίωνη ανάρτηση προχώρησε την Τρίτη ο Έλον Μασκ, ο οποίος έκανε λόγο για τον «θάνατο της Ελλάδας».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για «κατάρρευση του πληθυσμού» στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έχει προβεί σε αυτές τις προειδοποιήσεις, καθώς θεωρεί υπαρξιακή απειλή για τον πολιτισμό την μείωση των γεννήσεων, ίσως μεγαλύτερο κίνδυνο και από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σε ανάλογες δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι «δεν θα υπάρχει Δύση αν αυτό συνεχιστεί», ενώ έχει προειδοποιήσει ότι η αποτυχία αντιστροφής αυτής της τάσης θα οδηγήσει σε οικονομική στασιμότητα, έλλειψη εργατικού δυναμικού και κοινωνική παρακμή.

Η ανάρτηση του Μασκ για την Ελλάδα

Στην πρόσφατη ανάρτησή του επανέλαβε την προειδοποίηση αυτή συγκεκριμένα για την Ελλάδα.

Σε αυτή την ανάρτηση, ο Μασκ έγραψε «Ο θάνατος της Ελλάδας» και παρέθεσε ένα ρεπορτάζ που ανέφερε ότι εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν στη χώρα μας, καθώς δεν υπάρχουν μαθητές. «Περισσότερα από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω μιας παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης. Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του 2,1. Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς».