Ρουλέτα στο Διάστημα: Ο Έλον Μασκ ρισκάρει με τη μεγαλύτερη εκτόξευση όλων των εποχών

Ο Έλον Μασκ προετοιμάζεται πυρετωδώς για μια νέα κρίσιμη δοκιμή του Starship, του πλέον ισχυρού πυραύλου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το φιλόδοξο πρόγραμμα της SpaceX στοχεύει σε επανεπιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη έως το 2027, προδιαγράφοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποστολές και αποικισμό στον Άρη.

Πότε και πού

Πρόκειται για την δέκατη δοκιμαστική εκτόξευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) στο Starbase, στο Τέξας. Σύμφωνα με το AFP, έχει οριστεί για τις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα (περίπου 2:30 π.μ. Ελλάδος )

The @SpaceX #Dragon carrying a metal 3D printer, a liver tissue bioprinter, and bone-forming stem cells is on its way to the station for a 7:30am docking on Monday. https://t.co/KrSmp56SA2 — International Space Station (@Space_Station) August 24, 2025

Τι θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η SpaceX φιλοδοξεί να επιτύχει κρίσιμα τεχνικά ορόσημα:

Επανεκκίνηση κινητήρα στο διάστημα

Απελευθέρωση οκτώ προσομοιωτών δορυφόρων Starlink

Προστασία μέσω νέων θερμικών πλακιδίων και νέα τέστ επανεισόδου

Soft splashdown του Super Heavy στον Κόλπο του Μεξικού και του Starship στον Ινδικό Ωκεανό

Το ιστορικό των αποτυχιών

Από την αρχή του 2025, οι προηγούμενες δοκιμές σημαδεύτηκαν από:

Εκρήξεις πάνω από κατοικημένες περιοχές (Τερκς & Κέικος, Μπαχάμες)

Καταστροφή στο Διάστημα λόγω απώλειας ελέγχου

Έκρηξη κατά τη διάρκεια δοκιμής στο έδαφος τον Ιούνιο

Όλα αυτά οδήγησαν σε διεθνείς αντιδράσεις, όπως η απειλή προσφυγής από το Μεξικό και συνεργασία των Ηνωμένων Βασιλείων με τις ΗΠΑ για την προστασία των υπερπόντιων εδαφών τους.

Η στρατηγική σπουδαιότητα

Η NASA έχει υπογράψει συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων με τη SpaceX για το Starship στο πλαίσιο της αποστολής Artemis III το 2027. Παράλληλα, ο Μασκ οραματίζεται μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη το 2026. Η επιτυχία του προγράμματος θεωρείται κρίσιμη για την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στον νέο «διαστημικό ανταγωνισμό».

Αλλαγές, φόβοι και αμφιβολίες

Η SpaceX δηλώνει ότι έχει διορθώσει τα προβληματικά συστήματα καυσίμου. Ωστόσο, επιστήμονες ανησυχούν για τη μεθοδολογία της «γρήγορης ανάπτυξης μέσω συχνών δοκιμών, ακόμη κι αν καταλήγουν σε εκρήξεις». Ο πρώην αστροναύτης-σύμβουλος, Γκάρετ Ράισμαν, προειδοποιεί: «Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την κατάληξη. Μπορεί να μη λειτουργήσει ποτέ ή να επαναστατήσει πλήρως το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων και της γεωπολιτικής.»

Το επόμενο βήμα

Η FAA ενέκρινε την επιστροφή στην πτήση, τονίζοντας ότι καμία από τις προηγούμενες αποτυχίες δεν είχε πολιτικά θύματα. Ακολουθούν ακόμη δύο δοκιμές με την τρέχουσα γενιά Starship, προτού η SpaceX προχωρήσει σε μεγαλύτερες εκδόσεις. Αν όλα πάνε καλά, το Super Heavy θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο, ενώ το τμήμα Starship θα συνεχίσει στο Διάστημα



Η απόπειρα του Starship αυτή την Κυριακή είναι ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της SpaceX. Αν επιτύχει, θα σηματοδοτήσει ορόσημο για την επιστροφή στη Σελήνη και τον δρόμο για τον Άρη. Αν αποτύχει, μπορεί να μετατραπεί σε μια ιστορική οπισθοχώρηση.