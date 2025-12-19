Η στιγμή που άνδρας σκορπάει τον θάνατο με ματσέτα στην Ταϊπέι - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου σε κεντροικό σημείο της πρωτεύουσας της Ταϊβάν, Ταϊπέι.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός άνδρας, τον οποίο οι τοπικές Αρχές ταυτοποίησαν ως έναν 27χρονο στάθηκε στη μέση του δρόμου και με αργές κινήσεις έβγαλε από την τσάντα του χειροβομβίδες καπνού τις οποίες πέταξε στο πλήθος που έκανε βόλτα στην αγορά ενώ στη συνέχεια έβγαλε ένα μεγάλο μαχαίρι από την τσάντα του. Αμέσως, κραδαίνοντας το αιχμηρό αντικείμενο επιτέθηκε στον κόσμο που βρισκόταν έξω από κεντρικούς σταθμούς μετρό.

Από την επίθεση, τουλάχιστον 9 τραυματίστηκαν με 4 από αυτούς να χάνουν τελικά τη μάχη. Ο 27χρονος δράστης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νεκρούς αφού έπεσε από ένα κτίριο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στην πολυσύχναστη εμπορική περιοχή.

Επίθεση με ματσέτα στην Ταϊπέι / Reuters

Ένα από τα θύματα σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσαν να σταματήσουν την επίθεση μέσα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊπέι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Τσιάνγκ Γουάν-αν.



Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από περαστικό δείχνει όλο το μακελειό σε ζωντανή μετάδοση στη μέση του κεντρικού δρόμου έξω από τον σταθμό του μετρό Zhongshan, μια δημοφιλή νυχτερινή και εμπορική περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Τζουνγκ-τάι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο και εκκρεμή εντάλματα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι καταζητούταν από την τοπική εισαγγελία για παρεμπόδιση στρατιωτικής θητείας το 2024 λόγω της μη παρουσίας του στο καθήκον.

Ο Τσο περιέγραψε το περιστατικό ως «σκόπιμη επίθεση», αν και μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής το κίνητρο παρέμενε άγνωστο.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα και ότι «δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια».

