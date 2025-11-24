Τα «είπαν» Τραμπ-Σι για το ζήτημα της Ταϊβάν - Τι ειπώθηκε για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα (24/11) ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Κινέζο ηγέτη να κάνει λόγο πως οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας βιώνουν μια «θετική δυναμική».

Σύμφωνα με το Xinhua, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Σι τόνισε την ανάγκη και οι δύο πλευρές να επεκτείνουν τον κατάλογο των συνεργασιών και ζήτησε το άνοιγμα «νέου χώρου» στις διμερείς σχέσεις.

Παράλληλα, τόνισε πως οι δυο εμπορικοί κολοσσοί θα πρέπει να διαφυλάξουν από κοινού τα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, συνδέοντας την επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα ως βασικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης.



Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κίνας δήλωσε επίσης ότι τα δύο έθνη θα πρέπει να επιδιώξουν μεγαλύτερη πρόοδο στις διμερείς σχέσεις την ίδια ώρα που ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με τη συνομιλία.