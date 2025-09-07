Η συχνή κατανάλωση κοτόπουλου συνδέεται με διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο

Σύμφωνα με Ιταλούς επιστήμονες, η κατανάλωση περισσότερων από 300 γραμμαρίων κοτόπουλου την εβδομάδα – ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου τέσσερις μερίδες – σχετίζεται με διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του πεπτικού συστήματος, σε σύγκριση με όσους τρώνε λιγότερο από μία μερίδα.

Η έρευνα κατέληξε ότι η τακτική κατανάλωση πουλερικών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από 11 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, μεταξύ αυτών και του εντέρου αλλά και του στομάχου.

Μέχρι σήμερα, το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας θεωρούνταν οι βασικοί «ένοχοι» για την εμφάνιση καρκίνου του εντέρου, ενώ το κοτόπουλο αντιμετωπιζόταν ως πιο ασφαλής επιλογή πρωτεΐνης. Ωστόσο, η νέα μελέτη φαίνεται να αμφισβητεί αυτή την αντίληψη.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για τη διατροφή και την υγεία περίπου 5.000 ατόμων, με μέση ηλικία τα 50 χρόνια, σε μια περίοδο σχεδόν 20 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν πάνω από τέσσερις μερίδες πουλερικών την εβδομάδα είχαν όχι μόνο διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του πεπτικού, αλλά και 27% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Το φαινόμενο μάλιστα ήταν εντονότερο στους άνδρες.



