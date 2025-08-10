Γιαούρτι και καρκίνος παχέος εντέρου: Τι δείχνουν νέες μελέτες για τη μακροχρόνια κατανάλωση

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Mass General Brigham, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gut Microbes, δείχνει ότι η συστηματική κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η ευεργετική αυτή δράση σχετίζεται με την ικανότητα του γιαουρτιού να διατηρεί την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας. Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από δύο μεγάλες αμερικανικές μελέτες κοόρτης που παρακολούθησαν για πολλά χρόνια περισσότερους από 150.000 επαγγελματίες υγείας. Οι συμμετέχοντες παρείχαν τακτικά πληροφορίες για τις διατροφικές τους συνήθειες και τον τρόπο ζωής, ενώ σε περιπτώσεις καρκίνου εξετάστηκαν και ιστολογικά δείγματα για επιβεβαίωση των ευρημάτων.



