Η συσκευή που κράτησε ζωντανό τον Αμερικανό πιλότο στο Ιράν - Πώς λειτουργεί

Η διάσωση ενός πιλότου του αμερικανικού F-15E Strike Eagle πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν ανέδειξε ένα από τα πιο προηγμένα εργαλεία στη σύγχρονη έρευνα και διάσωση σε συνθήκες μάχης: το Combat Survivor Evader Locator (CSEL).

Κατασκευασμένο από τη Boeing, το CSEL είναι μια συσκευή 800 γραμμαρίων που ενσωματώνεται στο γιλέκο επιβίωσης του πιλότου. Παραμένει συνδεδεμένο μετά την εκτίναξη, μεταδίδοντας συνεχώς κρυπτογραφημένα δεδομένα θέσης και προ-εγκατεστημένα μηνύματα όπως «τραυματισμένος» ή «έτοιμος για διάσωση». Αυτά τα σήματα, όπως διαβάζουμε στο calcalistech, χρησιμοποιούν γρήγορη εναλλαγή συχνοτήτων και εξαιρετικά σύντομες εκπομπές, καθιστώντας την ανίχνευση από τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου του εχθρού εξαιρετικά δύσκολη.

Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα, το CSEL μπορεί να λειτουργήσει μετά από βύθιση σε νερό έως 10 μέτρα και έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής έως 21 ημέρες. Η διεπαφή του επιτρέπει τη λειτουργία στο σκοτάδι, υπό πίεση και ενώ κάποιος φοράει γάντια πτήσης. Η συσκευή υποστηρίζει επικοινωνία οπτικής επαφής μέσω εξωτερικής κεραίας και δορυφορική επικοινωνία μέσω εσωτερικής κεραίας, με ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης για την αποστολή μη κρυπτογραφημένων σημάτων κινδύνου ως έσχατη λύση.

Στην πρόσφατη επιχείρηση, ο πιλότος βασίστηκε σε προ-εγκατεστημένες ζώνες ασφαλείας και μετέδιδε κρυπτογραφημένες ενημερώσεις κάθε λίγες ώρες για να αποφύγει τον εντοπισμό. Μόνο όταν πλησίασαν τα ελικόπτερα διάσωσης, το CSEL μεταπήδησε σε μια λειτουργία που επέτρεψε στο αεροσκάφος να εντοπίσει την ακριβή του θέση. Στρατιωτικοί δορυφόροι μετέδωσαν τα δεδομένα σε παγκόσμια κέντρα διοίκησης, τα οποία είχαν πρόσβαση στην ταυτότητα του πιλότου, σε ιατρικές πληροφορίες και σε κωδικούς πιστοποίησης.



Ακόμη και σε περιπτώσεις πλήρους διακοπής των επικοινωνιών, το CSEL μπορεί να αποθηκεύσει τοπογραφικούς χάρτες και ασφαλείς τοποθεσίες, καθοδηγώντας τους πιλότους σαν GPS. Σύμφωνα με ξένες αναφορές, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί παρόμοια συστήματα, με ορισμένα να θεωρούνται πιο προηγμένα. Η Μονάδα 669 του Ισραήλ λειτουργεί ως το εγχώριο αντίστοιχο των μονάδων Pararescue των ΗΠΑ, με τους πιλότους να υποβάλλονται σε αυστηρή εκπαίδευση επιβίωσης και διάσωσης.