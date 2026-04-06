Ιράν: Πρόσχημα η διάσωση του Αμερικανού πιλότου για να «κλέψουν ουράνιο» - «Πολλές ασάφειες»

Η επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου που βρέθηκε στο έδαφος του Ιράν μετά από κατάρριψη ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15E των ΗΠΑ την Παρασκευή (3/4), ενδεχομένως να ήταν ένα πρόσχημα για «κλέψουν» οι ΗΠΑ το ουράνιο του Ιράν, τόνισε η Τεχεράνη, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, υπήρχαν «πολλές ασάφειες» γύρω από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι η τοποθεσία που φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος στο νοτιοδυτικό Ιράν απείχε πολύ από την περιοχή όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις, δηλαδή στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

«Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα η επιχείρηση να ήταν ένα παραπλανητικό σχέδιο για την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί», τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Παράλληλα, συνέκρινε την επιχείρηση με μια αποτυχημένη αμερικανική αποστολή του 1980 για τη διάσωση περισσότερων από 50 Αμερικανών που είχαν κρατηθεί όμηροι κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο αποτελεί εδώ και καιρό βασικό σημείο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να υποψιάζεται ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να εμπλουτίσει ουράνιο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου -κατηγορία που το Ιράν αρνείται.

Στις 2 Απριλίου, το Ιράν δήλωσε ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15E Strike Eagle σε ιρανική επαρχία. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ένα F-15E συνετρίβη στην περιοχή, με ένα μέλος του πληρώματος να διασώζεται, ενώ ένα άλλο αρχικά αγνοούταν.

«Κινηματογραφική» η διάσωση του πιλότου

Ο πιλότος παρέμεινε αγνοοούμενος για δύο 24ωρα, ενώ διεξήχθη μια δραματική επιχείρηση για τη διάσωσή του που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία. Ο πιλότος κατέφυγε στα βουνά Ζάγρος, σε υψόμετρο περίπου 2.100 μέτρων, κρύφτηκε σε μια σχισμή βράχου και περιόρισε τη χρήση του σήματος κινδύνου για να μην εντοπιστεί από τους Ιρανούς που τον καταδίωκαν.

Ο στρατιωτικός είτε χρησιμοποίησε μια κρυπτογραφημένη μέθοδο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε έναν πομπό για να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν. Η επιχείρηση διάσωσης βέβαια, συνέβη σε συνθήκες μάχης, με τα αμερικανικά ελικόπτερα να δέχονται καταιγισμό πυρών από τον ιρανικό στρατό.

Την Κυριακή (5/4) η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν και τα δύο μέλη του πληρώματος εντός του Ιράν μέσω ξεχωριστών αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι περίπου 200 μέλη των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων συμμετείχαν στην αποστολή διάσωσης.