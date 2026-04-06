Νέες απειλές Τραμπ: «Το Ιράν μπορεί να εξαφανιστεί σε μια νύχτα - Μπορεί να είναι την Τρίτη»

Την εικόνα μιας τεράστιας στρατιωτικής επιτυχίας σκιαγράφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου (ώρα Ελλάδας) για τις εξελίξεις στην πολεμική σύρραξη της Μέσης Ανατολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για ανυπολόγιστες συνέπειες σε περίπτωση που το Ιράν δεν ανταποκριθεί.

«Μπορούμε να αφανίσουμε το Ιράν αύριο το βράδυ. Το Ιράν μπορεί να εξαφανιστεί σε μια νύχτα, ίσως την Τρίτη το βράδυ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα πηγαίνουμε απίστευτα καλά στο Ιράν», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Ήταν το πιο όμορφο Πάσχα - με στρατιωτικές επιτυχίες», είπε.

«Επιχείρηση με ταλέντο και ευφυΐα η διάσωση του πιλότου»

Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς στην κινηματογραφική επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου που βρέθηκε στο έδαφος του Ιράν όταν το μαχητικό F15 που επέβαινε καταρρίφθηκε.

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην επιχείρηση διάσωσης του πιλότου που παρέμεινε κρυμμένος επί 2 ημέρες στα ιρανικά βουνά, «συμμετείχαν 155 αεροσκάφη: 4 βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού, 13 αεροσκάφη διάσωσης και άλλα».

Κάνοντας λόγο για μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε από «ταλέντο και ευφυΐα», υπογράμμισε: «Ο πιλότος μας μπόρεσε να σκαρφαλώσει σε ψηλά βουνά, ώστε να αποφύγει τη σύλληψη. Είχε εξαιρετικές συσκευές τύπου βίπερ, ώστε να αποκαλύψει την τοποθεσία του».

«Ήταν δύσκολο να τον εντοπίσουμε. Θέλαμε να αναπτύξουμε δυνάμεις σε διαφορετικά μήκη και πλάτη. Άκουγα τη συνομιλία αυτών των ανθρώπων. Είχαμε αεροπλάνα που κύκλωσαν το σημείο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ στράφηκε επίσης κατά των δημοσιογράφων για διαρροή πληροφοριών αναφορικά με την επιχείρηση διάσωσης, λέγοντας ότι το άτομο που διέρρευσε συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να εντοπιστεί γιατί κινήθηκε σε βάρος της πατρίδας.