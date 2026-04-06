Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας - Κατέθεσε δέκα βασικές ρήτρες

Στην απόρριψη του σχεδίου εκεχειρίας 45 ημερών που παρουσίασαν οι μεσολαβητικές χώρες (Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία) προχώρησε το Ιράν το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν IRNA, η απάντηση της Τεχεράνης διαμορφώνεται σε δέκα βασικές ρήτρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ο οριστικός τερματισμός των συγκρούσεων στην περιοχή

Η θέσπιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Η άρση των κυρώσεων και η ανασυγκρότηση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η απάντηση της Τεχεράνης δείχνει ότι απορρίπτει την προοπτική μιας απλής εκεχειρίας, επιμένοντας αντίθετα στην ανάγκη για πλήρη και μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, δήλωσε παράλληλα πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο».

«Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει (για την έναρξη των εχθροπραξιών), προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ασφάλεια και να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο».

Τέλος, το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Πακιστάν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει υπογράψει σχέδιο κατάπαυσης πυρός

Πάντως νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι οι συζητήσεις για μια εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν περιλαμβάνουν ένα επίσημα εγκεκριμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) του Walter Bloomberg, ο Λευκός Οίκος δήλωσε για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός των 45 ημερών: «Είναι μόνο μία από τις πολλές ιδέες και δεν είναι ένα σχέδιο που έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο Τραμπ».

WHITE HOUSE SAYS TRUMP HASN'T SIGNED OFF ON CEASEFIRE PLAN



WHITE HOUSE ON POTENTIAL CEASEFIRE PLAN: ONE OF MANY IDEAS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 6, 2026

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης ότι τόνισε ότι η πρόταση παραμένει στο στάδιο της εννοιολογικής επεξεργασίας.

Συμφωνία σε δυο φάσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Ταυτόχρονα, ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Κυριακή τηλεφωνικά στη Wall Street Journal ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Το σχέδιο που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν προέκυψε από έντονες επαφές και προτείνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία που θα ολοκληρωθεί εντός 15 έως 20 ημερών, δήλωσε τη Δευτέρα πηγή ενήμερη για τις προτάσεις.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «όλη τη νύχτα» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε μια πηγή στο BNN Bloomberg.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη διατύπωσε θέσεις και απαιτήσεις με βάση τα συμφέροντά της και τις κοινοποίησε μέσω μεσαζόντων, σε απάντηση στις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.