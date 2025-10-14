Η θερμοκρασία της μύτης σου μπορεί να «μαρτυρήσει» αν έχεις στρες

Όταν κάνεις κάτι που σου προκαλεί στρες αυτό είναι πολύ πιθανό να αποτυπώνεται και στο πρόσωπό σου. Πέρα όμως από τις εκφράσεις που μπορεί να κάνει αν νιώσεις άγχος, η κατάσταση που βιώνεις μπορεί να αποτυπωθεί και σε μια θερμική κάμερα.

Κι όμως ψυχολόγοι από το πανεπιστήμιο του Sussex έδειξαν ότι αυτό μπορεί να γίνει.

Το άγχος μεταβάλλει τη ροή του αίματος στο πρόσωπο και οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι η πτώση της θερμοκρασίας της μύτης ενός ατόμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο των επιπέδων άγχους και για την παρακολούθηση της ανάρρωσης. Η θερμική απεικόνιση, σύμφωνα με τους ψυχολόγους που βρίσκονται πίσω από τη μελέτη, θα μπορούσε να αποτελέσει «σημείο καμπής» στην έρευνα για το άγχος.

Το πείραμα

Η Victoria Gill υπέβαλε τον εαυτό της σε αυτό το πειραματικό τεστ αντοχής, το οποίο είναι προσεκτικά ελεγχόμενο και σκόπιμα σχεδιασμένο να αποτελεί μια δυσάρεστη έκπληξη. Επισκέφτηκε το πανεπιστήμιο χωρίς να έχει ιδέα τι να περιμένει.

Πρώτα της ζητήθηκε να καθίσει, να χαλαρώσει και να ακούσει λευκό θόρυβο μέσω ενός ζευγαριού ακουστικών. Στη συνέχεια, ο ερευνητής, που διεξήγαγε το πείραμα, προσκάλεσε στην αίθουσα μια ομάδα τριών άγνωστων ατόμων. Όλοι την κοίταζαν σιωπηλά, ενώ ο ερευνητής την ενημέρωσε ότι είχε τρία λεπτά να προετοιμάσει μια ομιλία πέντε λεπτών σχετικά με την δουλειά των ονείρων της.

«Καθώς ένιωθα τη ζέστη να ανεβαίνει στο λαιμό μου, οι επιστήμονες κατέγραψαν την αλλαγή χρώματος του προσώπου μου μέσω της θερμικής κάμερας. Η θερμοκρασία της μύτης μου έπεσε γρήγορα – γινόταν μπλε στη θερμική εικόνα – καθώς σκεφτόμουν πώς να ξεπεράσω αυτή την απρογραμμάτιστη παρουσίαση», περιγράφει η Gill στο άρθρο της στο BBC.

Οι ερευνητές του Sussex έχουν πραγματοποιήσει το ίδιο τεστ στρες σε 29 εθελοντές. Σε κάθε περίπτωση, είδαν τη θερμοκρασία της μύτης τους να πέφτει κατά τρεις έως έξι βαθμούς. Στην περίπτωση της Gill η θερμοκρασία της μύτης της έπεσε κατά δύο βαθμούς, καθώς το νευρικό της σύστημα έσπρωξε τη ροή του αίματος μακριά από τη μύτη και προς τα μάτια και τα αυτιά. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέκαμψαν γρήγορα. Η μύτη τους επανήλθε στα προ του στρες επίπεδα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η επικεφαλής ερευνήτρια, καθηγήτρια Gillian Forrester, εξήγησε ότι ακόμη κι αν κάποιος είναι συνηθισμένος στο να βρίσκεται σε καταστάσεις άγχους, μπορεί να παρουσιάσει μια μεταβολή στη ροή του αίματος, κάτι που υποδηλώνει ότι «αυτή τη ρινική πτώση είναι ένας ισχυρός δείκτης μιας μεταβαλλόμενης κατάστασης άγχους».

Πώς μπορεί να είναι ωφέλιμη η ανακάλυψη

Το άγχος είναι σίγουρα μέρος της ζωής. Αλλά αυτή η ανακάλυψη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των επιβλαβών επιπέδων άγχους. «Ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να ανακάμψει από αυτή τη ρινική πτώση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αντικειμενικό μέτρο για το πόσο καλά ρυθμίζει το άγχος του», δήλωσε η καθηγήτρια Forrester.

«Εάν ανακάμπτει ασυνήθιστα αργά, θα μπορούσε αυτό να αποτελεί δείκτη κινδύνου για άγχος ή κατάθλιψη; Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάτι;»

Επειδή αυτή η τεχνική είναι μη επεμβατική και μετρά μια φυσική αντίδραση, θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση του στρες σε μωρά ή σε άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.