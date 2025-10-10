«Γιατροί και νοσηλευτές αντιμετωπίζουν εξάντληση, απελπισία, βία» - Στοιχεία σοκ του ΠΟΥ

Η κατάθλιψη μαστίζει τους εργαζόμενους και από αυτό το «τέρας» της ψυχικής υγείας δεν γλιτώνουν ούτε οι άνθρωποι που καλούνται να μας κάνουν καλά.

Τα στοιχεία που παραθέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι αποκαλυπτικά και σοκάρουν.



Ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - και οι συνθήκες εργασίας του επιδεινώνουν την ψυχική του υγεία, σύμφωνα με την έρευνα του ΠΟΥ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάθλιψη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας είναι σοβαρή. Ένας στους 10 γιατρούς και νοσηλευτές δήλωσε ότι είχε βιώσει παθητικές αυτοκτονικές σκέψεις τον τελευταίο χρόνο, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς αργότερα.

«Αυτό είναι ένα απαράδεκτο βάρος για όσους μας φροντίζουν. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι», δήλωσε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, Δρ. Hans Henri Kluge, ο οποίος ξεκίνησε την έρευνα πέρυσι.

Η έκθεση περιελάμβανε περισσότερους από 90.000 γιατρούς και νοσηλευτές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

«Καμπανάκι» για τις συνθήκες εργασίας

Οι συνθήκες εργασίας στον τομέα της υγείας φαίνεται να αποτελούν μέρος του προβλήματος, σύμφωνα με την έκθεση. Κατά το περασμένο έτος, ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές δήλωσε ότι έχει βιώσει εκφοβισμό ή βίαιες απειλές στην εργασία του και το 10% δήλωσε ότι έχει βιώσει σωματική βία ή σεξουαλική παρενόχληση.

Στο μεταξύ, το 1/4 των γιατρών δήλωσαν ότι εργάζονται περισσότερες από 50 ώρες την εβδομάδα και πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας - το 32% των γιατρών και το 25% των νοσηλευτών - έχουν συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει άγχος σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας, αναφέρει η έκθεση.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που αντιμετώπιζαν βία, πολλές ώρες εργασίας και εργασία με βάρδιες ήταν πιο πιθανό να είναι καταθλιπτικοί, αγχωμένοι ή να έχουν αυτοκτονικές σκέψεις.

Η επαγγελματική εξουθένωση και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους ασθενείς, σύμφωνα με το Euronews. Σε όλες τις χώρες, μεταξύ 11% και 34% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας δήλωσαν ότι σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους - εν μέσω μιας συνεχιζόμενης έλλειψης εργαζομένων που προβλέπεται να φτάσει τις 940.000 έως το 2030.



Όταν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εγκαταλείπουν τις δουλειές τους ή λαμβάνουν άδεια ασθενείας για να αντιμετωπίσουν το κόστος της ψυχικής υγείας που συνεπάγεται η εργασία τους, ασκείται πίεση στα συστήματα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και να λάβουν χειρότερη ιατρική περίθαλψη.

«Σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι»

«Είμαστε σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι, κάτι που δυστυχώς μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ιατρικά λάθη», δήλωσε στην έρευνα η Mélanie Debarreix, ειδικευόμενη ακτινολόγος από τη Γαλλία.

Ανέφερε γαλλικά στοιχεία που δείχνουν ότι το 66% των φοιτητών ιατρικής έχουν βιώσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και το 21% έχουν κάνει αυτοκτονικές σκέψεις τον τελευταίο χρόνο, ποσοστό τρεις φορές υψηλότερο από το ευρύ κοινό.



Ο Δρ. Hans Henri Kluge κάλεσε τα συστήματα υγείας να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων τους, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής πολιτικών μηδενικής ανοχής για τη βία στον χώρο εργασίας, της επανεξέτασης της εργασίας με βάρδιες και των υπερωριών για να «τερματιστεί η κουλτούρα της εργασίας μέχρι εξάντλησης» και της διασφάλισης της πρόσβασης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε υποστήριξη ψυχικής υγείας.



«Τελικά, η κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας μας αποτελεί κρίση ασφάλειας της υγείας, η οποία απειλεί την ακεραιότητα των συστημάτων υγείας μας», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να τους χάσουμε λόγω επαγγελματικής εξάντλησης, απελπισίας ή βίας».