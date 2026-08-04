Η Τούνη είναι ερωτευμένη και το δείχνει - Οι ευχές στον σύντροφό της

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο πλάι του αγαπημένου της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, σε μια σημαντική στιγμή για εκείνον, εφόσον αποφάσισε να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα και να ανοίξει γυμναστήριο.

Η γνωστή influencer, βρέθηκε στον χώρο του γυμναστηρίου και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την επιχείρηση δείχνοντας την έμπρακτη στήριξη της στο νέο ξεκίνημα του συντρόφου της Δημήτρη. Η χαρά και η υπερηφάνεια της για την εξέλιξη του ανθρώπου που έχει στο πλάι της δεν κρύβεται με την ίδια να του δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, ενώ εκείνος χαμογέλασε διάπλατα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, με τις κοινές τους αναρτήσεις στα social media να μην γίνονται τόσο συχνά.

Δείτε το βίντεο: