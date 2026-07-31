Μια δυσάρεστη εμπειρία που, όπως λέει, θα μπορούσε να είχε πολύ πιο σοβαρή κατάληξη μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή influencer αποκάλυψε πως τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της στη Μύκονο, περιγράφοντας καρέ-καρέ όσα συνέβησαν.

«Έτρεχε αίμα και πανικοβλήθηκα»

Μέσα από βίντεο στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε ότι το ατύχημα έγινε ενώ βρισκόταν σε γνωστό beach club του νησιού.

Όπως ανέφερε, ένας σερβιτόρος που μετέφερε έναν ιδιαίτερα βαρύ δίσκο με σαμπάνιες, ποτήρια και πάγο την χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο.

Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που άνοιξε το σημείο πάνω από το μάτι της και άρχισε να αιμορραγεί. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός και φοβήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να χρειαστεί ράμματα ή να έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στην όρασή της.

Η παρεξήγηση με την ασφάλεια του Μάθιου ΜακΚόναχι

Προσπαθώντας να φτάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν στην τουαλέτα, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε μπροστά στο τραπέζι όπου καθόταν ο βραβευμένος ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι.

Μέσα στον πανικό της επιχείρησε να περάσει από σημείο που φυλασσόταν, με αποτέλεσμα οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας να θεωρήσουν αρχικά ότι προσπαθούσε να πλησιάσει τον ηθοποιό.

Όπως περιέγραψε, όταν αντιλήφθηκαν ότι είχε τραυματιστεί και κρατούσε το μάτι της, ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας έσπευσε να τη βοηθήσει και την οδήγησε στην τουαλέτα.

«Στάθηκα τυχερή»

Λίγο αργότερα, γιατρός που βρισκόταν στον χώρο εξέτασε την influencer και της επιβεβαίωσε ότι, παρά το δυνατό χτύπημα, δεν είχε τραυματιστεί το μάτι της και δεν χρειαζόταν ράμματα.

Η ίδια αντιμετώπισε πλέον το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας πως αν το χτύπημα είχε γίνει έστω ένα εκατοστό πιο πάνω, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά.

Κλείνοντας την αφήγησή της, δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί με τη γνωστή αμεσότητά της: «Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».