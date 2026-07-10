Η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ μιλά την ίδια γλώσσα;

Βλέποντας τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου να πρωτοστατούν για να γίνει η συνεδρίαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, σκέφτεται κανείς εύκολα πως πρόκειται για τη σχηματοποίηση αυτής της «συλλογικής ηγεσίας» για την οποία έχει μιλήσει ο κ. Παππάς.

Και δικαίως οι τρεις χαρακτηρίζονται, ήδη, από κάποιους συντρόφους ως η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν όμως την ίδια γλώσσα;

Σίγουρα όχι - τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακής διαχείρισης των πρωτοβουλιών - αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα ΜΜΕ οι κύριοι Πολάκης και Παππάς εν αντιθέσει με τη Ρένα Δούρου.

Ο κ. Πολάκης πλέον μιλά μια, δυο φορές την ημέρα σε κανάλια, ραδιόφωνα κτλ ενώ, αν δε κάνω λάθος, η Ρένα Δούρου ελάχιστα έχει τοποθετηθεί δημοσίως για τα σχέδιά της και για τις σκέψεις της σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Φαντάζομαι ότι έχει και εκείνη τις δικές της απόψεις αλλά ίσως να θέλει να τις λέει στα κομματικά όργανα, πρώτα...