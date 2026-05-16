Η βασιλομήτωρ της Δανίας Μαργαρίτα έκανε «μπαλονάκι» - Σταθερή η υγεία της

Η βασίλισσα Μαργαρίτα Β΄ της Δανίας υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική επέμβαση έπειτα από έκτακτη εισαγωγή της στο νοσοκομείο λόγω πόνων στο στήθος (στηθάγχης), σύμφωνα με νέα ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ανάκτορα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρώην μονάρχης υποβλήθηκε σε «διαστολή στεφανιαίας αρτηρίας με μπαλόνι» στο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, όπου νοσηλεύεται από την Πέμπτη.

Τα Ανάκτορα ανέφεραν ότι η 86χρονη βασίλισσα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ακόμη ημέρες. Η Μαργκρέτε, η οποία υπήρξε έντονη καπνίστρια για μεγάλο μέρος της ζωής της, είχε δώσει πρόσφατα το «παρών» στους εορτασμούς για τα 80ά γενέθλια του βασιλιά της Σουηδίας, Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, στις αρχές Μαΐου.

Η λαοφιλής βασίλισσα της Δανίας

Η Μαργκρέτε παραιτήθηκε από τον θρόνο τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από 52 χρόνια βασιλείας, παραδίδοντας το στέμμα στον πρωτότοκο γιο της, βασιλιά Φρέντερικ Ι΄.

Ιδιαίτερα δημοφιλής στους Δανούς χάρη στον διακριτικό εκσυγχρονισμό που προώθησε στη μοναρχία, η πρώην βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Αν και επί δεκαετίες διαβεβαίωνε ότι δεν θα παραιτηθεί ποτέ, η σοβαρή επέμβαση στην πλάτη στην οποία υποβλήθηκε το 2023 φαίνεται πως την οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί.

Πέρα από τον θεσμικό της ρόλο, η Μαργκρέτε είναι γνωστή και για την έντονη καλλιτεχνική της δραστηριότητα. Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος τιμήθηκε το 2024 με βραβείο δανικού κινηματογράφου για τα καλύτερα κοστούμια, ενώ μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της, πρίγκιπα Χένρικ, είχε μεταφράσει με ψευδώνυμο το έργο της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άντρες είναι θνητοί».

Παράλληλα, έχει εικονογραφήσει αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.