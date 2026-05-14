Στο νοσοκομείο με στηθάγχη η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας

Στο νοσοκομείο εισήχθη η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα Β΄, έπειτα από επεισόδιο στηθάγχης, σύμφωνα με ανακοίνωση των ανακτόρων.

Όπως έγινε γνωστό, η πρώην μονάρχης θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο Rigshospitalet.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη», γεγονός που καθησυχάζει για την κατάστασή της.

Η Μαργαρίτα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024, είχε παραδώσει τα καθήκοντά της στον πρωτότοκο γιο της, βασιλιά Φρειδερίκο Ι΄ της Δανίας.

Η πρώην βασίλισσα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Δανία, καθώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας της θεωρείται ότι συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του θεσμού της μοναρχίας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, με σημαντικότερο μια σοβαρή επέμβαση στην πλάτη το 2023, μετά την οποία είχε επανεξετάσει τη στάση της για τη συνέχιση της βασιλείας.

Η πολιτιστική της δραστηριότητα

Πέρα από τον θεσμικό της ρόλο, η Μαργαρίτα έχει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το 2024 τιμήθηκε με κινηματογραφικό βραβείο στη Δανία για τα κοστούμια που σχεδίασε για ταινία.

Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων και εικονογραφήσεις βιβλίων, μεταξύ των οποίων και έργα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.