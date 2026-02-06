Η Vespa Lunar Collection επεκτείνεται με το νέο μοντέλο Vespa 946 Horse, μια περιορισμένη έκδοση που αποτίει φόρο τιμής στον συμβολισμό της χρονιάς του αλόγου. Μετά τον δράκο και το φίδι, η νέα χρονιά υποδέχεται τις αξίες του αλόγου, ενός αρχοντικού, δυναμικού ζώου και συμβόλου επιμονής, οι οποίες μεταφράζονται στη νέα έκδοση της Vespa 946. Συνδυάζοντας την ελευθερία κίνησης με την έμφυτη κομψότητα, η νέα έκδοση έχει σχεδιαστεί με δεξιοτεχνία και προσοχή στον σχεδιασμό.

Μία έκδοση που διακρίνεται από το χρώμα καφέ bay, μια βαθιά απόχρωση που θυμίζει το γυαλιστερό, σκούρο τρίχωμα του αλόγου. Πρόκειται για μία αποκλειστική έκδοση με ατσάλινο σώμα, επανασχεδιασμένη με ματ και γυαλιστερά φινιρίσματα που δημιουργούν αντιθέσεις και χρυσές λεπτομέρειες που αναδύονται με φινέτσα, όπως το ανάγλυφο μονόγραμμα V στο κέντρο ενός πετάλου που βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Η ιταλική δεξιοτεχνία παίρνει σάρκα και οστά στη νέα Vespa 946, ένα μοντέλο που συνδυάζει κομψότητα και χαρακτήρα με σχεδιασμό, εμπλουτισμένο από τη δερμάτινη σέλα που θυμίζει σέλα ιππασίας, κατασκευασμένη από τα έμπειρα χέρια Ιταλών τεχνιτών, και λεπτά δερμάτινα φινιρίσματα στο τιμόνι και τους καθρέφτες.

Η συλλογή των αξεσουάρ συνοδεύει αυτή την περιορισμένη έκδοση με φροντίδα και προσοχή ώστε να αντικατοπτρίζει το ιππικό στυλ. Κατασκευασμένη στην Ιταλία από το ίδιο δέρμα με τη σέλα, η πίσω τσάντα είναι πρακτική και κομψή, ενώ το παρμπρίζ διαθέτει στηρίγματα αλουμινίου που εμπλουτίζουν την αισθητική του οχήματος. Όπως και η Vespa 946 Horse, το κράνος τζετ φέρει το τρισδιάστατο χρυσό V στο πίσω μέρος, επιβεβαιώνοντας μια ισχυρή ξεχωριστή ταυτότητα.

Μαζί με τη Vespa 946 Horse, έρχεται η In Sella, το τρίτο drpo της συλλογής Al Vento, σχεδιασμένη για όσους βιώνουν το στυλ ως αυθεντική έκφραση της προσωπικότητάς τους. Αυτή η capsule ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με την εισαγωγή του νέου βασιλικού θυρεού, ενός γραφικού σχεδίου που αποτελείται από ένα άλογο και ένα ντάτσχουντ που καθρεφτίζονται συμμετρικά, εμπνευσμένο από αρχειακά γραφικά της Vespa που έχουν ξαναδουλευτεί σε μία σύγχρονη ερμηνεία. Το βρίσκουμε εφαρμοσμένο στο μάλλινο varsity τζάκετ, εμπλουτισμένο με χρυσά κεντήματα και λεπτομέρειες που απηχούν το Royal πνεύμα της συλλογής και την κληρονομιά της μάρκας.

Το βασικό χρώμα είναι το navy μπλε, που επιλέχθηκε για την καθαρή και διαχρονική του κομψότητά. Τα πλεκτά, που περιλαμβάνουν πουλόβερ, γιλέκα και πλεκτές ζακέτες, διακρίνονται από το μονόγραμμα V και φέρουν στοιχεία εμπνευσμένα από τη χειροποίητη ραφή της σελοποιίας. Ρευστές γραμμές και προσεγμένα φινιρίσματα χαρακτηρίζουν φούτερ και μπλουζάκια, που προσφέρουν μία ανάλαφρη και μοντέρνα ερμηνεία του σύμπαντος της Vespa, ενώ το πουκάμισο από ποπλίνα διαθέτει ένα ειρωνικό γραφικό: Ένας άντρας με κράνος Vespa και ένα άλογο να απολαμβάνουν μαζί έναν εσπρέσο.

Η lifestyle πρόταση της Vespa ολοκληρώνεται με την κουβέρτα Vespa Royal από μαλακό μαλλί, διακοσμημένη με ζακάρ λογότυπο, κόκκινες λεπτομέρειες και κρόσσια. Κομψότητα εν κινήσει, σύγχρονη δεξιοτεχνία και απεριόριστη ελευθερία.

Η προπαραγγελία της Vespa 946 Horse είναι διαθέσιμη από τις 26 Ιανουαρίου στην επίσημη ιστοσελίδα vespa.com και το κατάστημα Vespa the empty space στο Μιλάνο, όπου το μοντέλο θα είναι επίσης διαθέσιμο αποκλειστικά για προβολή. Την ίδια ημερομηνία, κυκλοφορεί η In Sella, η ειδική capsule συλλογή ρούχων, η οποία διατίθεται online και στο Vespa the empty space. Στο concept store του Μιλάνου μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε το κράνος Horse, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 10 Φεβρουαρίου, σε περιορισμένες ποσότητες.