Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη FOOD EXPO 2026

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα αναδεικνύει τις σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και μεταφοράς που προσφέρει σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, της διανομής και των logistics. Στο περίπτερο της μάρκας παρουσιάζονται δύο σημαντικά μοντέλα της γκάμας της:

ID. Buzz Cargo

Το αμιγώς ηλεκτρικό van της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, που συνδυάζει μηδενικές τοπικές εκπομπές ρύπων, προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία και υψηλή λειτουργικότητα, αποτελώντας μια σύγχρονη λύση για αστικές μεταφορές και διανομές.

Transporter

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επαγγελματικά οχήματα της αγοράς, σχεδιασμένο για αξιοπιστία, αντοχή και ευελιξία, με δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η παρουσία της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη FOOD EXPO 2026 ξεχωρίζει, καθώς αποτελεί τη μοναδική συμμετοχή εταιρείας από τον κλάδο του αυτοκινήτου και των επαγγελματικών οχημάτων στη διοργάνωση. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά οχήματα και λύσεις επαγγελματικής κινητικότητας που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες μεταφοράς και διανομής προϊόντων.



Το περίπτερο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα βρίσκεται στο Hall 2 – A34/A36/B33/B35 του Metropolitan Expo.

Η FOOD EXPO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του κλάδου διεθνώς, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.300 Έλληνες και διεθνείς εκθέτες και δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση λειτουργεί ως δυναμική πλατφόρμα δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργασιών για τον κλάδο της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.