Ξεχάστε την αλλαγή ώρας: Η Αμερική ψήφισε τη μόνιμη θερινή ώρα

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε την Τρίτη (14/7), καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με ευρεία διακομματική πλειοψηφία το Sunshine Protection Act, το οποίο προβλέπει την καθιέρωση της θερινής ώρας (Daylight Saving Time) σε μόνιμη βάση.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 308 ψήφους υπέρ και 117 κατά και πλέον παραπέμπεται στη Γερουσία, όπου θα κριθεί η τελική του τύχη. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να σταματήσει η πρακτική της αλλαγής της ώρας δύο φορές τον χρόνο. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη διαμηνύσει ότι ο πρόεδρος θα υπογράψει το νομοσχέδιο εφόσον αυτό εγκριθεί και από τη Γερουσία.

Εάν το νομοσχέδιο γίνει νόμος, οι περισσότερες πολιτείες θα διατηρούν τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να γυρίζουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω κάθε φθινόπωρο. Η Αριζόνα και η Χαβάη, που ήδη δεν εφαρμόζουν τη θερινή ώρα, θα συνεχίσουν να ακολουθούν το υφιστάμενο καθεστώς τους.

Οι υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η κατάργηση της αλλαγής της ώρας θα μειώσει τις διαταραχές στον ύπνο, θα περιορίσει τα τροχαία και εργατικά ατυχήματα που συνδέονται με την αλλαγή του ωραρίου και θα προσφέρει περισσότερο φυσικό φως τις απογευματινές ώρες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, το λιανεμπόριο και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις.

Όσοι διαφωνούν με το μέτρο προειδοποιούν ότι η μόνιμη θερινή ώρα θα έχει ως αποτέλεσμα να ανατέλλει ο ήλιος πολύ αργότερα τους χειμερινούς μήνες, με εκατομμύρια μαθητές και εργαζόμενους να ξεκινούν την ημέρα τους στο σκοτάδι. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και στη δημόσια υγεία. Παρά την άνετη έγκρισή του από τη Βουλή, η πορεία του νομοσχεδίου δεν θεωρείται δεδομένη.

Η Γερουσία έχει απορρίψει ή δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, γεγονός που σημαίνει ότι η συζήτηση αναμένεται να είναι έντονη και αυτή τη φορά. Αν τελικά εγκριθεί και από το δεύτερο νομοθετικό σώμα, το νομοσχέδιο θα σταλεί στον πρόεδρο Τραμπ για την τελική υπογραφή, ανοίγοντας τον δρόμο για τον οριστικό τερματισμό της αλλαγής της ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.