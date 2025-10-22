Η Ζωή επικαλέστηκε τον Δούκα για την 28η Οκτωβρίου αλλά κάτι δεν κατάλαβε

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στη Βουλή, ότι την 28η Οκτωβρίου, σκοπεύει να κάνει «ακτιβισμό» στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «αντισυνταγματική κυβερνητική τροπολογία».

Με γεια της, με χαρά της. Ωστόσο, επικαλέστηκε την πρόσκληση του δημάρχου Αθηναίων προς τους πολιτικούς αρχηγούς, συνολικά, για εκείνη την ημέρα. Και αναρωτήθηκε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συλλάβει εκείνη «τον δήμαρχο Αθηναίων και ενδεχομένως άλλους πολιτικούς αρχηγούς».

Ακούγοντας αυτή την τοποθέτηση οι συνεργάτες του Χάρη Δούκα, έπαθαν ένα μικρό σοκ. Διότι από τα λόγια της Ζωής, φαίνεται σαν ο δήμαρχος να οργανώνει τον «ακτιβισμό». Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι έχει τη διοργάνωση της μαθητικής παρέλασης και της τελετής κατάθεσης στεφάνων.

Γι' αυτό τον λόγο κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς, ο δήμαρχος Χάρης, όχι για «πολιτική ανυπακοή», όπως θέλει η Ζωή.

Πάντως, όπως έγινε και πέρσι, ο Χάρης Δούκας θα φροντίσει έτσι ώστε η εξέδρα των επισήμων, αλλά και η σεμνή τελετή, να πραγματοποιηθεί με κάθε σεβασμό προς τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα στο δάπεδο.