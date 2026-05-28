Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «περιμένει» τον Αχιλλέα Μπέο στα δικαστήρια Λάρισας: «Ως συνήθως είναι απών»

Στα δικαστήρια Λάρισας βρέθηκε σήμερα Πέμπτη (28/5) η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ιδιότητα της δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τον Μάρκο Βαξεβανόπουλο και τον Στέλιο Λημνιό, σε δίκη που έχουν κατά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου.

Η υπόθεση αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μήνυση των Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λημνιού.

Στην ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε πως ο Αχιλλέας Μπέος ήταν απών «ως συνήθως» από το δικαστήριο.

«Δικαστήρια Λάρισας, 2ος όροφος!

Εκπροσωπώντας σήμερα τον Μάρκο Βαξεβανόπουλο και τον Στέλιο Λημνιό, στην δίκη κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Ο κατηγορούμενος σήμερα απών, ως συνήθως...», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία συνόδευε από μία φωτογραφία της στο δικαστήριο να «περιμένει» χαμογελώντας.