Ιαπωνία: Άνδρας ψέκασε κατά λάθος με σπρέι για αρκούδες σε ταχυδρομείο – Πέντε άτομα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα σε ταχυδρομείο της πόλης Ναγκόγια στην Ιαπωνία, όταν ένας άνδρας ψέκασε κατά λάθος σπρέι που χρησιμοποιείται για την απώθηση αρκούδων. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τον Ριοχέι Ασάνο, αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ναγκόγια, συνολικά οκτώ άνθρωποι ένιωσαν αδιαθεσία, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή νόσηση.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που προκάλεσε το ατύχημα είναι ξένος υπήκοος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε στην αστυνομία ότι η ενεργοποίηση του σπρέι έγινε κατά λάθος.

Αύξηση των επιθέσεων από αρκούδες στη χώρα

Το ατυχές αυτό περιστατικό σημειώνεται εν μέσω μιας πρωτοφανούς έξαρσης επιθέσεων από αρκούδες σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Από την 1η Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ οι αρχές διερευνούν αυτή την εβδομάδα έναν πιθανό έκτο θάνατο, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα με σημάδια δαγκώματος σε ορεινή περιοχή της βόρειας Ιαπωνίας. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος καταγράφηκε ρεκόρ 13 θανάτων.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ