Ιατρική κόλλα νέας γενιάς σταματά την αιμορραγία σε 15 δευτερόλεπτα

Ένα νέο είδος ιατρικής κόλλας υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι αιμορραγίες και οι τραυματισμοί. Η βιολογική αυτή κόλλα μπορεί να σφραγίσει μια πληγή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς ράμματα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο γρήγορες και ασφαλείς χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και για χρήση σε επείγοντα περιστατικά. Η αποτελεσματικότητα της βασίζεται στην ικανότητά της να λειτουργεί ακόμα και πάνω σε υγρά, όπως είναι τα σωματικά.

Η φύση δείχνει τον δρόμο

Όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News, η έμπνευση για την κόλλα προήλθε από τη φύση και συγκεκριμένα από αράχνες και πεταλίδες. Οι πεταλίδες, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν πρωτεΐνες βυθισμένες σε φυσικό έλαιο ώστε να εκτοπίζουν το νερό και να αγκιστρώνονται με δύναμη στις βραχώδεις επιφάνειες. Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα μείγμα σιλικόνης και μικροσωματιδίων πολυμερών που απωθεί το αίμα και επιτρέπει την άμεση πρόσφυση στους ιστούς, σχηματίζοντας ένα στεγανό στρώμα σε περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Πιο γρήγορη από κάθε άλλη μέθοδο

Η ταχύτητα είναι καθοριστική, καθώς η ακατάσχετη αιμορραγία αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες θανάτου τόσο σε πολέμους όσο και σε ατυχήματα. Τα παραδοσιακά ράμματα απαιτούν χρόνο και δεξιοτεχνία, ενώ άλλα σκευάσματα που ενεργοποιούν την πήξη του αίματος χρειάζονται λεπτά για να δράσουν. Σε πειράματα με ζώα, η νέα κόλλα σταμάτησε την αιμορραγία πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από τις ήδη υπάρχουσες λύσεις, ακόμη και όταν οι οργανισμοί είχαν λάβει ισχυρά αντιπηκτικά φάρμακα.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η κόλλα παραμένει στο σημείο για αρκετές εβδομάδες, δίνοντας χρόνο στον ιστό να επουλωθεί, και στη συνέχεια απορροφάται με ασφάλεια από το σώμα. Αν χρειαστεί να απομακρυνθεί νωρίτερα, οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ήπιο διάλυμα που σπάει τους δεσμούς της χωρίς να τραυματίζει τον ιστό. Σε αντίθεση με τις ταινίες-κόλλες που περιορίζονται σε καθαρές, γραμμικές τομές, το νέο υλικό μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα και να προσαρμοστεί σε ακανόνιστες πληγές.

Επιπλέον, άλλες ερευνητικές ομάδες ανέπτυξαν παρόμοιες κόλλες που όχι μόνο κολλούν άμεσα σε υγρούς ιστούς, αλλά μπορούν να αποκολληθούν όταν το επιθυμεί ο γιατρός. Χρησιμοποιώντας πολυμερή που δημιουργούν δεσμούς διαφορετικής ισχύος, πέτυχαν μια ισχυρή αλλά ταυτόχρονα αναστρέψιμη πρόσφυση. Το μυστικό κρύβεται σε ένα απλό διάλυμα με διττανθρακικό νάτριο και γλουταθειόνη, το οποίο επιτρέπει στο υλικό να απομακρυνθεί ανώδυνα. Έτσι, οι χειρουργοί μπορούν να μετακινήσουν εμφυτεύματα ή να ξανανοίξουν μια περιοχή χωρίς να προκληθούν νέες βλάβες.

Από το χειρουργείο μέχρι το πεδίο μάχης

Η χρήση της ιατρικής κόλλας θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο των χειρουργείων, να μειώσει τον πόνο και τις ουλές και να επιταχύνει την ανάρρωση. Σήμερα, εκατομμύρια επεμβάσεις βασίζονται ακόμα σε ράμματα και συρραπτικά που αφήνουν μικρές τρύπες στους ιστούς και δεν προσφέρουν πάντα αεροστεγή ή υδατοστεγή σφράγιση. Οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται όχι μόνο καλύτερη επούλωση, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία για τους γιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια κάθε βήμα της διαδικασίας.