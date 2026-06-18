Ιδιοκτήτης εστιατορίου γρονθοκοπεί γυναίκα στην Οδησσό - Οργή προκαλεί το βίντεο

Επίθεση που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Οδησσό της Ουκρανίας. Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν κάτοικος της περιοχής, μία 68χρονη, παραπονέθηκε στον υπεύθυνο ενός τουρκικού εστιατορίου για τη σκόνη από τα έργα που γίνονταν στον χώρο του. Σύμφωνα με την ίδια, η σκόνη έμπαινε στα διαμερίσματα της παρακείμενης πολυκατοικίας όπου μένει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν εκείνη αποσυνέδεσε ένα μηχάνημα από το ρεύμα. Η αρχική λεκτική διαμάχη μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική βία, με τον επιχειρηματία να χτυπάει με σφοδρότητα τη γυναίκα.

Μετά τον ξυλοδαρμό, το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ και οι δύο εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε μηνύσεις. Οι ουκρανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Αξίζει να σημειωθεί πως, λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο στο οποίο ο συλληφθείς απολογείται δημόσια για τις πράξεις του, ζητώντας συγγνώμη τόσο από το θύμα της επίθεσης όσο και από τον γυναικείο πληθυσμό της πόλης.