Ηλεία: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε αποσύνθεση μέσα σε αποθήκη

Την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών στην περιοχή Βάρδα της Ηλείας προκάλεσε ο εντοπισμός σορού άνδρα μέσα σε αποθήκη την Τρίτη 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το patrisnews, η σορός, η οποία βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη.



Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της αστυνομίας αλλά και ιατροδικαστής προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια αλλά και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.