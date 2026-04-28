Συναγερμός στην Καλαμάτα: Νεκρός άνδρας μέσα σε στάβλο - Έχει τραύμα από πυροβολισμό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου στην Καλαμάτα, μετά τον εντοπισμό πτώματος μέσα σε στάβλο της περιοχής.

Ο άνδρας, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, βρέθηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στην περιοχή του Μπουρνιά Μεσσηνίας, στη Δυτική Παραλίας Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, φέρει τραύμα από πυροβολισμό, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όπλο.

Τις Αρχές ενημέρωσε ένας άνδρας, επίσης αλβανικής καταγωγής, που φέρεται να φιλοξενούσε το θύμα.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια, με επικρατέστερο εκείνου της ανθρωποκτονίας.