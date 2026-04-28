Ελευθερία Γιακουμάκη: Νέο μυστήριο με απειλητικά μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό του 40χρονου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη διαλεύκανση κάθε πτυχής της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο Κρήτης, με τον άνδρα στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία έχει διαπιστώσει ότι ο 40χρονος αφαίρεση τη ζωή της Ελευθερίας, πυροβολώντας την με μία σφαίρα ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο που εκείνη οδηγούσε.

Τις τελευταίες ημέρες στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει τα μηνύματα που εστάλησαν στον 40χρονο από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα «Γιώργος». Όπως μεταφέρει το MEGA και η εκπομπή «Live News», τα συγκεκριμένα μηνύματα περιέχουν απειλητικές και αινιγματικές φράσεις, τις οποίες οι Αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν.

«Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος», γράφει ένα από τα μηνύματα, ενώ σε άλλο ο άγνωστος αποστολέας λέει: «Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με την Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα έχει πλέον απενεργοποιηθεί. Τα ίδια μηνύματα εντοπίστηκαν και στην κατοχή μιας φίλης της 43χρονης, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των ερευνητών για την πηγή προέλευσής τους.

Δίνοντας τη δική του ερμηνεία, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε ότι τα μηνύματα αυτά πιθανόν δεν στάλθηκαν από άνδρα, αλλά από γυναίκα, η οποία ενδεχομένως ζήλευε την Ελευθερία.