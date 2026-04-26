Ελευθερία Γιακουμάκη: Οι κινήσεις του 40χρονου για να καλυφθεί μετά τη δολοφονία- Βίντεο ντοκουμέντο

Η προσπάθεια του 40χρονου να καλύψει τα ίχνη της στυγερής δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη αποτυπώνεται λεπτό προς λεπτό σε νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στις εικόνες φαίνονται οι κινήσεις του δράστη, ο οποίος λίγες ώρες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της πρώην συντρόφου του εμφανίζεται ταραγμένος αλλά και απόλυτα υπολογιστικός στις ενέργειές του, προσπαθώντας να σβήσει κάθε στοιχείο που θα τον ενοχοποιούσε.

Το υλικό τον δείχνει λίγο πριν τις οκτώ το πρωί της Δευτέρας, σχεδόν ένα 24ωρο μετά το έγκλημα, να φτάνει σε μια καφετέρια της περιοχής. Αφού παρκάρει το όχημά του ακριβώς απ’ έξω, μπαίνει μέσα κουτσαίνοντας ελαφρά και αναζητά επίμονα τον ιδιοκτήτη, γνωρίζοντας ότι διαθέτει γερανό, σημείο κλειδί στο σχέδιό του για την εξαφάνιση του αποτυπώματος της πράξης του.

Για να δικαιολογήσει το αίτημα, επικάλείται ένα ανύπαρκτο τροχαίο. Όπως περιγράφει ο γιος του καταστηματάρχη, ο 40χρονος είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει ζητώντας βοήθεια για να μεταφερθεί η μοτοσικλέτα του, δήθεν λόγω πτώσης. Ο επιχειρηματίας τού απάντησε πως θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει αργότερα μέσα στη μέρα, κάτι που τελικά δεν έγινε. Τον ίδιο ισχυρισμό επανέλαβε και αυτοπροσώπως, λέγοντας πως χρειάζεται τον γερανό γιατί η μηχανή είχε πέσει σε στροφή.

Επιστρέφοντας για λίγο στο αυτοκίνητό του ώστε να πάρει το κινητό του, καλεί ξανά τον ιδιοκτήτη. Όσο περιμένει τον καφέ του, η ανησυχία του είναι εμφανής. Κοιτάζει συνεχώς προς τον δρόμο και δείχνει ιδιαίτερα ταραγμένος, όπως επιβεβαιώνουν και μάρτυρες. Από άλλο βίντεο έχει ήδη καταγραφεί ότι, αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος, μιλούσε στο τηλέφωνο ενώ κατευθυνόταν προς την ίδια καφετέρια, όπου λίγο αργότερα ζήτησε να του καλέσουν ταξί.

Παράλληλα, σοκ προκαλεί η μαρτυρία της ξαδέλφης της 43χρονης, η οποία περιγράφει την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον δράστη την επομένη της εξαφάνισης. Όταν τον ρώτησε ευθέως πού βρίσκεται η Ελευθερία, εκείνος δίστασε για μερικά δευτερόλεπτα προτού ισχυριστεί πως δεν γνωρίζει, προσθέτοντας μάλιστα ότι βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και ότι έχουν ήδη κάνει τα πάντα για να την εντοπίσουν, πριν κλείσει απότομα το τηλέφωνο.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν εξαντλητικά κάθε διαθέσιμο οπτικό υλικό, προσπαθώντας να φωτίσουν τις πτυχές της υπόθεσης που παραμένουν σκοτεινές και εξακολουθούν να βασανίζουν την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.