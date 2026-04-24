Στο ταμπλό του ΙΧ της καρφώθηκε η σφαίρα που σκότωσε την Ελευθερία Γιακουμάκη- Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να εντοπίσουν κάθε κίνηση του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ο οποίος φέρεται να τη δολοφόνησε μέσα στο αυτοκίνητό της την περασμένη Κυριακή, αλλά και για να ρίξουν φως στα κίνητρα πίσω από το στυγερό έγκλημα.

Η βολίδα που σκότωσε τη 43χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, βρέθηκε καρφωμένη μέσα στο ταμπλό του λευκού Honda, του αυτοκινήτου δηλαδή που ανήκε στη γυναίκα, μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρή. Η σφαίρα της προκάλεσε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι. Η πορεία της φονικής βολίδας, σε σχέση πάντα και με την πύλη εισόδου στο κεφάλι της άτυχης μητέρας, από την αριστερή πλευρά, περίπου στο ύψος του αυτιού, δείχνει ότι η 43χρονη ήταν καθήμενη στη θέση του οδηγού. Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο κάλυκας βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο δείχνει ότι κατά την στιγμή που ο 40χρονος πρώην σύντροφος πάτησε την σκανδάλη, το χέρι του είχε περάσει, κατά κάποιο τρόπο, από το παράθυρο του οδηγού και έτσι ο κάλυκας έπεσε μέσα στο αυτοκίνητο, να έπεσε δηλαδή μέσα στο όχημα κατά την απόρριψη από το 9άρι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Cretalive, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, πράγμα που δείχνει ότι υπήρχε προμελέτη του φονικού. Ο 40χρονος φέρεται να προσέγγισε με τα πόδια το αυτοκίνητο από την πλευρά του παραθύρου και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Η ιατροδικαστική διερεύνηση του τραγικού συμβάντος σε συνδυασμό με την βαλλιστική και την αυτοψία στον τόπο της δολοφονίας, θα ρίξουν περισσότερο φως σε πτυχές της τραγωδίας. Το γεγονός, πάντως, ότι η βολίδα βρέθηκε μέσα στο ταμπλό, παραπέμπει περισσότερο σε σκηνικό εκτέλεσης της γυναίκας με τον δράστη να την πυροβολεί κινούμενος από πίσω προς το παράθυρο του οδηγού.

Το φονικό όπλο δεν έχει βρεθεί, όμως ο κάλυκας που εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο θα εξεταστεί για DNA για ανίχνευση γενετικού υλικού του δράστη της δολοφονίας και αυτόχειρα. Για την ΕΛ.ΑΣ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο 40χρονος είναι αυτός που εκτέλεσε την πρώην σύντροφο του και μητέρα τριών παιδιών. Το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη παραμένει άφαντο, όμως το κινητό του 40χρονου βρέθηκε πάνω του, στον τόπο της αυτοκτονίας, και εξετάζεται.